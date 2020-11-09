بالأرقام.. القائمة الوطنية من أجل مصر تتصدر مؤشرات الفرز في الشرقية

أظهرت مؤشرات الفرز لأصوات الناخبين في الـ 8 دوائر بمحافظة الشرقية تصدر "القائمة الوطنية" من أجل مصر في الحصول على عدد الأصوات على حساب قائمة "أبناء مصر".

وبينت مؤشرات الدائرة الأولى، قسم أول الزقازيق، حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 129.693 صوتًا مقابل 46.736 صوتًا لقائمة أبناء مصر، وفي الدائرة الثانية، مركز بلبيس، حصلت القائمة الوطنية على 98.318 صوتًا مقابل 43.940 صوتًا لقائمة أبناء مصر".

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وحصلت القائمة الوطنية على 122.436 صوتًا وحصلت قائمة أبناء مصر على 41.986 صوتً، وفي الدائرة الرابعة، مركز أبو كبير، حصلت القائمة الوطنية على 80.950 صوتًا وحصلت قائمة أبناء مصر على 39.184 صوتًا، وفي الدائرة الخامسة، مركز ديرب نجم، حصدت القائمة الوطنية 67.976 صوتًا مقابل 59.722 صوتًا لقائمة "أبناء مصر".

وفي الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، حصلت القائمة الوطنية على 117,594 صوت وحصلت قائمة أبناء مصر على 92,44 صوت" .

وفي الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، حصدت القائمة الوطنية 59.147 صوتًا فيما حصلت قائمة أبناء مصر على 56.571 صوت، وبينت مؤشرات الفرز في الدائرة الثامنة، مركز الحسينية، حصول القائمة الوطنية على 39.474 صوتًا مقابل 66.948 صوتًا لقائمة من أجل مصر.