ضبط 12 كيلو حشيش وأفيون وحشيش مع 3 عاطلين في الإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد االعناصر الإجرامية (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة، وتروّيجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، تمّ استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وعثر بحوزته على (105 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11.250 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر قيمة المضبوطات بـ800 ألف جنيه.

كما أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن استهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة بقصد التروّيج والإتجار وذلك على النحو التالي:-

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 685 جراما - كمية من البودر المخدر وزنت 50 جراما - مبلغ مالي - هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة").

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 185 جرام - مبلغ مالي - سلاح ناري، فرد خرطوش، 4 طلقات لذات العيار - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.