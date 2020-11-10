مجازاة عمال "نوبتجية" بمدارس الفيوم بالنقل بسبب "التقصير"

قرر محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، إحالة عمال "النوبتجية" بمدرسة العدوة الابتدائية الجديدة، ومدرسة "درويش" الإعدادية المشتركة، للتحقيق أمام الشئون القانونية، لاتهامهم بالتقاعس عن أداء مقتضيات عملهم الوظيفي، بعد تركهم الخدمة في أوقات العمل الرسمية.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم نقل عمال "النوبتجية" بمدرسة "الشهيد محمد سيد شعبان عبد اللطيف" الابتدائية، وعمال فصول مدرسة "العامرية" الثانوية، إلى أماكن أخرى، بعد ثبوت تقاعسهم في أداء مقتضيات واجباتهم الوظيفية.

وفي سياق متصل، كرّم وكيل الوزارة عدداً من عمال "النوبتجية" بمدرستي "أم المؤمنين" الثانوية، و"صلاح سالم" بشرق الفيوم، ومنحهم شهادة تقدير لالتزامهم بعملهم، كما قرر إحالة عدد آخر من العاملين بنفس المدرسة الأخيرة للتحقيق، بسبب التقصير في عملهم.

وقدّم وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير لعمال النوبتجية بمدرسة "الشهيد عبد الرحمن على البشيهي" الثانوية، "أم المؤمنين" الثانوية بنات سابقاً، وذلك للانضباط والالتزام في العمل، وقدم رسالة شكر وتقدير لإدارة المدرسة، وذلك للجهد المبذول في العمل وانضباط العمل بالمدرسة.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم عدداً من المدارس، لمتابعة انتظام سير العمل بها، والتأكد من انضباط النوبتجية الليلية بالمدارس، وأكد خلالها ضرورة الانضباط والالتزام في العمل، بتواجد عمال "النوبتجية" الليلية بجميع مدارس الفيوم.