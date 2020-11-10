صراع شرس بين 4 مرشحين بالبدرشين على مقعدين بالنواب في جولة الإعادة

واصل مرشحو حزب مستقبل وطن، عماد الدين الدرجلي وحازم جودة، والمرشحين المستقلين عماد الدين أحمد والحفني عبدالمعز الشيخ محمد الحفني الحسيني، جولاتهم الانتخابية اليوم، بالدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، حيث يتنافس المرشحون الأربعة على مقعدين في جولة الإعادة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بعد أن حصد نادر الخبيري مرشح حزب مستقبل وطن المقعد الأول من الجولة الأولى.

وتشهد جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط، صراعا شرسا بين المستقلين والحزبيين، للفوز بالمقعدين المتبقيين بالدائرة بمجلس النواب 2020، حيث تنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب عن نفس الدائرة 28 مرشحا للفوز بـ3 مقاعد في مجلس النواب المقبل، وبدأت التربيطات والتكتلات العائلية لإنجاح مرشحي حزب مستقبل وطن في جولة الإعادة.

وانتشرت اللافتات الدعائية للمرشحين الأربعة في شوارع مركز ومدينة البدرشين والعياط، استعدادا لجولة الإعادة أواخر نوفمبر الحالي، وأظهرت مقابلات المرشحين بأهالي الدائرة حربا ضروسا بين العائلات، حيث يحاول المرشحين الحزبيين السيطرة على أصوات الدائرة قبل ماراثون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، فيما يؤكد المستقلين أحقيتهم في مقعدي البرلمان لتحقيق آمال وطموحات أهالي الدائرة، وفي المقابل انتشرت حملات توعوية لجميع أهالي الدائرة الثالثة، بأهمية النزول والتصويت والمشاركة فى جولة الإعادة.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد أنّ الانتخابات جرت في ظل ظروف أزمة كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف وخرج ليدلي بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة.

وأكد إبراهيم، أنّ الانتخابات شهدت تعاونا بين مؤسسات الدولة كافة، ويأتي على رأسها تعاون القوات المسلحة، فضلا عن إجراء الانتخابات بالخارج، وأُجريت الانتخابات بإشراف قضائي كامل وبحضور ممثلين عن المرشحين وتحت متابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتابع: "رصدنا شكاوى غير مؤثرة خلال الانتخابات".