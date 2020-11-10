افتتاح أول وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة حلوان

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أول وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية داخل جامعة حلوان، وذلك في ضوء توقيع وزارة التضامن الاجتماعي، بروتوكولات تعاون مع 27 جامعة حكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات.

توفير السماعات والكراسي المتحركة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوحدة ستقدم برامج وأنشطة الوزارة داخل الجامعة من خلال تقديم الحماية الاجتماعية، ومساعدة الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية والمدينة الجامعية، وتوفير الاجهزة التعويضية والسماعات والكراسي المتحركة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

توفير قروض للطلاب من خلال بنك ناصر الاجتماعي لعمل دراسات عليا

وأضافت نيفين القباج أنّ الوحدة ستعمل كذلك على التمكين الاقتصادي للطلاب من خلال بنك ناصر الاجتماعي، الذي يوفر قروضا للطلاب لعمل دراسات عليا، فضلا عن تقديم خدمات استشارية للطلاب متعاطي الإدمان لمواجهة الظاهرة، وتنمية وعي الطلاب من خلال برنامج وعي ورسائله المتعددة.

وأوضحت أنّ وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات ستعزز المشاركة المجتمعية للطلاب، وكذلك تنظيم معارض الأسر المنتجة داخل الجامعات.

وافتتحت وزيرة التضامن صباح اليوم، مشروع "مودة" للعام الدراسي الجديد 2020، في جامعة حلوان، بحضور الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، لافتة إلي أن المنطقة العربية عامة شهدت مؤخرا نسب طلاق كبيرة، موضحة أن هذا البرنامج جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن جامعة حلوان لها دور مجتمعي كبير في الخدمة المجتمعية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الأسرة بمثابة دولة مكتملة الأركان، ونجاحها يماثل النجاح في الأوطان، مشيرة إلى أنّ البرنامج متميز ومتعدد الموضوعات المتكاملة، ويسهم في تشكيل خريطة مستقبل الأسرة المصرية.