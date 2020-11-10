ندوة لـ"مستثمرى العاشر" حول المنظومة الإلكترونية لضرائب القيمة المضافة

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ندوة تفاعلية، اليوم، حول المنظومة الإلكترونية وإقررا الأشخاص الطبيعيين والمرتبات وإقرار القيمة المضافة والفواتير الإلكترونية، بمشاركة متخصصين من مصلحة الضرائب المصرية، في حضور قرابة 100 من ممثلي شركات العاشر من رمضان.

ترأس الندوة، الدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، ومحمد عيسى، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، في حضور الدكتور محسن الجيار، من إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، والدكتور أشرف عبد الفتاح، مدير عام المكتب الفنى بقطاع المعلومات بالمصلحة.

وقدمت جمعية المستثمرين خدمة البث المباشر لندواتها التفاعلية على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" لكى تحقق المصلحة العليا فى توصيل رسائلها لجميع المستثمرين بالمدينة.

وأكدت الدكتورة هالة صلاح الدين، أهمية الندوات التفاعلية التى بدأت الجمعية فى عقدها بشكل دوري لكافة لجان الجمعية لإطلاع كافة الشركات والمصانع بالمدينة على كافة المستجدات فى القرارات والقوانين الحكومية وربط الشركات بها.

من جانبه أشاد محمد عيسى، رئيس لجنة الضرائب بجمعية مستثمري العاشر من رمضان برفع كفاءة الإدارة التشغيلية بمصلحة الضرائب ورغبتها الدائمة فى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة للتسهيل على الممولين.

على صعيد متصل استعرض الدكتور محسن الجيار، بإدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، الخطة الإستراتيجية التى تبنتها وزارة المالية بدعم من القيادة السياسية فى الوصول للتحول الرقمى وتقديم خدمات ضريبية مبسطة تحظى بثقة الممولين ومساهمة ذلك فى زيادة الحصيلة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين من الإقتصاد غير الرسمى.

وأكد الجيار أن خطة الدولة تتبلور فى 16 مشروعًا جديدًا لمصلحة الضرائب تم الإنتهاء من قرابة 5 مشروعات، أبرزها الإقرار الإلكتروني بإلزام الشركات التى تساهم الحكومة فيها بنسبة 51% وميكنة خدمات الضريبة المضافة والأشخاص الطبيعية الإعتبارية ونماذج المرتبات والخصم والتحصيل، بالإضافة إلى مشروع الفاتورة الإليكترونية والتى تم الإنتهاء منه فى 30 يونية الماضي، وكذلك مشروع مركز الإتصالات المتكامل برقم 16395 به أكثر من 200 موظف مدربين ويستقبل الأن أكتر من 1000 مكالمة يوميا، ومشروع الميكنة الشاملة والذى سيتم تسليمه فى نهاية ديسمبر المقبل ويستهدف ميكنة كل الأعمال الضريبية، كاشفا عن دخول 350 شركة جديدة لمنظومة الفاتورة الإليكترونية خلال الإسبوع المقبل.