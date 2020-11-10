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مصطفى كامل يتقدم ببلاغ لوزير الإعلام وجمعية المؤلفين ضد شركة أورنج

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محمود الرفاعى
05:35 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
مصطفى كامل

مصطفى كامل

تقدم الفنان والشاعر مصطفى كامل، والملحن حسين محمود ببلاغ لكل الجهات المسؤولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية بجمهورية مصر العربية، وهم الهيئة الوطنية للإعلام، ووزير الدولة للإعلام، وجمعية المؤلفين والملحنين بمصر وباريس بسبب استخدام شركة أورنج لأغنية "يا ترى" لبهاء سلطان دون وجه حق.

وأوضح كامل لـ"الوطن" بأنه فوجئ هو والملحن حسين محمود بأن الأغنية تم استخدامها في إعلان تليفزيوني دون الرجوع لهما وهو ما يعد استهتارا وعبثا بدولة القانون. 

وأشار كامل إلى أن الشركة تضخ ملايين الدولارات في ميزانية كبرى ومع ذلك لم تقدم الحق لأصحابه.

يذكر أن أغنية "يا ترى" هى إحدى أشهر أغنيات الفنان بهاء سلطان، والتي كان قد طرحها عام 1999 في أول أعماله مع شركة فري ميوزيك مع المنتج نصر محروس وحققت الأغنية آنذاك نجاحا منقطع النظير، ومنذ أشهر قامت شركة أورنج باستخدام الأغنية عبر إحدى حملاتها الدعائية.

كان الفنان مصطفى كامل، قد أعاد مؤخرا غناء أغنية الفنان الراحل رمضان البرنس، عودي، التي طرحها خلال تسعينات القرن الماضي.

أغنية عودي التي أعادها كامل من جديد، طرحت ضمن ألبومه الجديد "أنا نسيتك" الذي يطرح أغنياته تباعا عبر موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان عبدالعزيز أمين وتوزيع طه الحكيم وجرى تسجيلها في استوديو صوت الموسيقى مع المهندس خالد رؤوف.

وأولى أغنيات مصطفى كامل التي جرى طرحها بعنوان "كارت أحمر" من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع موسيقى محمد جابر.

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