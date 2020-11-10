بـ200 جنيه.. فتاة تستقطب راغبي المتعة الحرام "أون لاين" بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، من ضبط فتاة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة الحرام عبر شبكة الإنترنت "أون لاين"، مقابل 200 جنيه، حيث تم إلقاء القبض عليها وتحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العقيد أحمد الصاوي، رئيس مباحث الآداب، يفيد برصد حساب لإحدى الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يحتوي بعض العبارات التي تُبدي من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

وعلى الفور، أجرت مباحث الآداب بالمديرية التحريات اللازمة، وتمكنت من تحديد القائمة عى إدارة ذلك الحساب، وتم جمع معلومات حول الفتاة، وتبين أنها تقيم بنطاق قسم أول الفيوم، وتم ضبطها خلال تواجدها بدائرة قسم شرطة.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات لـ"الوطن"، أنّه كان بحوزة الفتاة هاتف محمول، أسفر فحصه عن العثور على عدد من المحادثات الجنسية بينها وبين عدد كبير من راغبي المتعة الحرام، واتفاقات على إقامة علاقات معهم مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى محادثات صوتية كثيرة.

كما تبين أن المتهمة كانت تطلب 200 جنيه مقابل العلاقة في المرة الواحدة، التي تتم عبر الهاتف، أو من خلال محادثة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وعللت المتهمة ذلك بسوء حالتها المادية واحتياجها للأموال، ففكرت في ذلك من أجل الحصول على مبالغ مالية لتحسين وضعها المادي.

وأشار المصدر إلى أنّه بمواجهة المتهمة بما عُثر عليه في هاتفها، اعترفت بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت "أون لاين"، مقابل مبلغ مالي 200 جنيه، بدون تمييز، وأنشأت حساباً على موقع "تويتر" من أجل ذلك الغرض، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيق.