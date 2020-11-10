من مرشد محبوس إلى مرشد هارب.. الإخوان على عهدهم "خيانة واستقواء"

واصلت جماعة الإخوان الإرهابية مسلسل الاستقواء بالخارج، بهدف العودة للمشهد، وهو النهج الذي اعتادت عليه على مدار 90 عاما، وكان أحدث حلقات المسلسل إعلان الجماعة الإرهابية في بيان رسمي موقع من الهارب ابراهيم منير، القائم باعمال المرشد العام للجماعة، بعد فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، دعوتها للإدارة الأمريكية الجديدة مراجعة "سياسات دعم ومساندة الدكتاتوريات" علي حد قولها.

ودعت الجماعة الإرهابية الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التدخل في شئون الدول العربية والإسلامية لفرض ما وصفته الجماعة بـ"إرادة الشعوب والديمقراطية" على حد زعمها.لم يكن بيان الجماعة الأول من نوعه، تسريبات سابقة كشفت عن علاقة الإخوان بالأمريكان، من بينها تسريب فيديو للمعزول محمد مرسي، وقتما كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة الإخواني في 2011، وبجواره مرشد التنظيم الإرهابي محمد بديع القابع في السجون المصرية بتهم إرهابية.

مرسي: تم منح الأمريكان تطمينات بخصوص علاقة التنظيم بإسرائيل

مرسي تحدث في الفيديو المشار إليه عن علاقة التنظيم بالإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ومنهم جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ووليام بيرنز مساعد وزير الخارجية.وأشار مرسي إلى أن علاقته مع "كيري" و "بيرنز"، تطرقت إلى المشاكل الداخلية في مصر وإدارة المرحلة الانتقالية، وأكد مرسي على أنه تم منح الأمريكان تطمينات بخصوص علاقات التنظيم بإسرائيل، واستمرار اتفاقية كامب دايفيد، وأن الأمريكان عرضوا على التنظيم الإرهابي المساعدة بشرط أن يعرفوا ماذا يريد التنظيم.

وتحدث مرسي في اللقاء المغلق الذي جمع قيادات التنظيم الإرهابي في ذلك الوقت عن عرض الأمريكان للإخوان بقولهم: "ساعدونا علشان نعرف نساعدكم"، وأن إدارة أوباما عرضت على التنظيم الاستفادة من التجربة التركية في التعامل مع البنك الدولي.

ووصف مرسي علاقته ولقاءاته مع المسئولين بإدارة أوباما بأنه كان هناك نوع من الاريحية النفسية لقبول الإخوان وتقبل فوزهم في الانتخابات التي ستجرى في مصر في ذلك الوقت سواء البرلمانية أو الرئاسية.

وخشى "بديع" أن يكون ما يدور داخل الغرفة المغلقة يسمع صدى صوته عبر "ميكرفون" خارجي وطالب من "مرسي" التوقف عن الكلام، حتى جاءته التطمينات فاستطرد "مرسي" في حديثه، الذي لم يعلم أنه مسجل صوت وصورة ليتداول بعد ذلك على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

الخرباوي: أوباما استخدم الإخوان لإسقاط الدول العربية وتقسيمها

من جانبه، قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر الاسلامي، والقيادي المنشق عن تنظيم الإخوان الارهابي، إن جماعة الإخوان عميلة للخارج، واعتادت على الخيانة لتنفيذ أجندات خارجية.واضاف الخرباوي في تصريحات لـ"الوطن" أن الولايات المتحدة الأمريكية ، وتحديدا إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ، استخدمت الجماعة كورقة لتحقيق مخططات واشنطن في المنطقة، ومنها التقسيم وإسقاط الدول الوطنية وتدمير الجيوش، مشيرا إلى أن هذا المخطط حاولوا تطبيقه في مصر لكنه فشل أمام ثورة 30 يونيو.وكانت الجماعة قد عبرت عن تأييدها للمرشح الديمقراطي بايدن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الامريكية، واصدرت بيانا تحريضيا تستقوي فيه بالرئيس الأمريكي القادم بعد ساعات من حسن النتيجة.