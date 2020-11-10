"البيئة": مصر تنتج 60 ألف طن مخلفات يوميا في جميع المحافظات

قال ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، إن جميع محافظات مصر تنتج يوميا 60 ألف طن مخلفات ومحافظة القاهرة حوالي 14 إلى 15 ألف طن يوميا، وبالتالي فالكمية مهولة، والمواطن يجب عليه الالتزام بمواعيد الجمع، والالتزام بعدم إلقاء القمامة في الشارع.

وأضاف "محجوب"، في لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سهير جودت، ومفيدة شيحة، منى عبدالغني، أن الدولة حاليا تنشئ مصانع لإدارة التدوير والمخلفات، وينتج عنها سماد عضوي ووقود بديل، ويتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتسويق السماد، والتعامل الخاطئ مع المخلفات يهدر المنظومة.

وتابع نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أن الوضع حاليا هو أن المحليات هي التي تجمع القمامة، وهي لا تمتلك الإمكانيات الخاصة بتقديم الخدمة، أما المنظومة الجديدة سوف تنفذها شركات القطاع الخاص.

وأشار، إلى أنه سيتم تغيير اسم "الزبال"، والزي الذي سيرتديه، وسيكون لهم مظلة تأمينية، موضحا أن العائد من الخدمة حاليا لا يغطي تكلفة تشغيلها، ولذلك فإن الوزارة تنشئ لهم عقود جديدة تغطي التكلفة.

ولفت، إلى أنه في المنظومة الجديدة، لن تلقى المخلفات في الشارع، وستوضع صناديق في الشارع لوضع القمامة الموجودة في الشوارع بها.

وكشف "محجوب"، أن الدولة تعمل حاليا على إنشاء المحطات الوسيطة، وإنشاء البنية التحتية الخاصة بالمنظومة الجديدة، وخلال عام ستنتهي.

وأكد، أن المواطن سيشعر بالاختلاف تدريجيا بعد نزول الشركات للعمل، وهذا سيتم بعد شهر من الآن، والشركات الأجنبية في التحكيم، ولكنها لم يكن لها حق، وتم إغلاق القضايا.

وأوضح، أن القانون سيلزم شركات المقاولات الحكومية والخاصة باستخدام مخلفات البناء في الطرق والرصف، ولا يوجد أي جهة ستهدم أي منزل إلا بعد التعاقد مع جهة لنقل المخلفات، كما أن القانون الجديد به مساءلة تأديبية لأي موظف في المحليات يعطي ترخيصا بالهدم والبناء دون تعاقد صاحب المنزل مع جهة لرفع المخلفات.