وزيرة البيئة: العالم ينتظر محافظة مصر على التنوع البيولوجي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر تقوم برئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي في وقت حرج جدا، خصوصا أن العالم كله ينظر كيف ستحافظ مصر على التنوع البيولوجي، وعلاقة هذا بالأمراض التي تنتقل من الحيوانات للإنسان، ولذلك أصبح الموضوع أكثر تحديا لعمل خريطة متوازنة.

وأضافت وزيرة البيئة خلال حديثها مع جومانة ماهر، مراسلة برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى من خارطة الطريق ويتم المناقشة حولها، وهذه الخريطة تتحدث حول كيف يتم الحفاظ على الموارد الطبيعية حول العالم، وخصوصًا في قارة أفريقيا، حيث تتنوع مواردها الطبيعية ومن الهام جدًا أن يكون صوت أفريقيا مسموعا، لذا تم عقد اجتماع من أجل التوافق حول وجهات النظر كي يكون الكل مشارك في خارطة طريق قابلة للتنفيذ.

وتابعت وزيرة البيئة، أن مسودة المؤتمر تتحدث عن كيفية الدعم المالي والتنموي للمشروعات الخاصة بالتنوع البيولوجي من قبل الدول المتقدمة، ويتم رفع سقف الطموح، بالإضافة إلى أنه يتم إشراك مجتمعات مختلفة محلية للحفاظ على التراث والثقافة والعادات والتقاليد، مؤكدة على أنه بالرغم من ظروف فيروس كورونا تم التوصل بالرغم من جائحة كورونا للمسودة الأولى من خارطة الطريق ويتم دراستها ومناقشتها والتوافق عليها إلى أن يتم الوصول لتسليم رئاسة المؤتمر للصين.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة إن التنوع البيولوجي هو كل ما هو موجود على كوكب الأرض من كائنات بحرية وبرية ونباتات وحفريات وإنسان، وخلق الله الكون مرتبطا كله ببعضه البعض: "لو حته مالت هتكون واقف مش متزن، وده اللي بنسميه التدهور البيولوجي أو عدم الاتزان في النظام البيئي".

وأضافت أن التنوع البيولوجي هو الحفاظ على الطبيعة كما خلقها الله للاستمتاع بالموارد الطبيعية، عبر الحفاظ على البحر وما فيه من حياة وكائنات بحرية، كما يجب الحفاظ على النبات ومراقبة الأنشطة البشرية للإنسان في مسارات التنمية حتى لا تجور على تلك الموارد.

وأوضحت وزير البيئة، أن جائحة كورونا أعطت درسًا للعالم كله بأن صحة الإنسان من صحة الكوكب، ولا يوجد فصل بين صحة الإنسان والكائنات الموجودة والكوكب: "لو الكوكب مش صحي وتلك الكائنات مش عارفة تعيش، دة هيأثر على حياة وصحة الإنسان، ودي كلها حاجة واحدة ومتشابكة، وده مفهوم التنوع البيولوجي".