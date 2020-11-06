"البيئة" تبحث مع رؤساء الشركات تحويل المخلفات إلى طاقة

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، مع ممثلى الشركات المستثمرة فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، آلية العمل فى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، لوضع تصور كامل لآلية البدء فى تنفيذ تلك المشروعات، بما يضمن مصلحة المستثمر والدولة معاً، حيث أكدت الوزيرة حرص الدولة على الدفع بالشركات المحلية للعمل فى هذا المجال وتحقيق الريادة فيه.

وأوضحت «فؤاد» لممثلى الشركات، خلال اللقاء، أن القيادة السياسية عندما كلفت الحكومة بحل مشكلة المخلفات كانت حريصة على إشراك القطاع الخاص وغير الرسمى ومنظمات المجتمع المدنى فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وعملت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ووزارتى التخطيط والمالية كشركاء أساسيين فى المنظومة، حيث قامت وزارة البيئة بدور المنظم لمجموعة الفاعلين فى منظومة المخلفات كل بدوره ومسئولياته، وتم إعداد المنظومة وعرضها على الرئيس فى مايو 2019.

كما أشارت الوزيرة إلى أن «البيئة» تعمل بقوة حالياً فى توفير الغطاء الداعم للقطاع غير الرسمى بالتعاون مع وزارتى التضامن والقوى العاملة لتقنين أوضاعهم وخلق مسمى وظيفى مناسب لهم لإدراجهم فى المظلة التأمينية للدولة، بما سينعكس بدوره على فاعلية واستدامة تنفيذ المنظومة وتيسير آليات الاستثمار فيها.

وأكدت «فؤاد» أنه فور إصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش/ كيلووات العام الماضى، تم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الوزارات المعنية، ووضع خارطة طريق لدخول مصر هذا المجال.