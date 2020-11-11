حظك اليوم الأربعاء 11-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي
برج السرطان.. تحسن التعبير اليوم وتؤثر في الأهل بلباقتك وبلاغتك
كتب:
الوطن
12:08 ص | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج السرطان
مولود برج السرطان لديه قلق دائما من كافة الأمور، ولا يضع ثقته في الآخرين بسهولة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني
القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي
تؤثر في الأهل والأخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.
ومن أبرز مشاهير برج السرطان زين الدين زيدان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يونيو.