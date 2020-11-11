"بيغير عليا فاكرني مراته".. تفاصيل مقتل نقاش على يد عشيقته في جرجا

"بيغير عليا فاكرني مراته".. كلمات بدأت بها ربة منزل، 38 عاما، ومقيمة بقرية شيخ العرب بدائرة مركز شرطة جرجا، اعترافاتها أمام النيابة العامة في اتهامها بقتل عشيقها، نقاش 36 عاما، وإضرام النيران في جثته بمساعدة أخواتها.

وقالت المتهمة، في اعترافاتها أمام النيابة، أنَّها كانت على علاقة عاطفية بالمجني عليه منذ فترة، وكانت دائمة التشاجر معه بسبب غيرته غير المبررة، لأنهما مجرد عشيقان فقط، وكل طرف منهما يأخذ رغبته من الطرف الآخر وخلاص، مشيرة إلى أن يوم الواقعة ذهب إليها في منزلها، ثم سألها عن سبب خروجها من المنزل وطلب منها عدم الخروج من المنزل دون معرفته، فحدثت مشاجرة بينهما وقالت له "هو أنا مراتك عشان تغير عليا"، وضربته في صدره وبطنه.

وأضافت أنَّه اختل توازنه وسقط على الأرض، ثم خنقته بواسطة الإيشارب الذي كانت ترتديه، مشيرة إلى أنه بعدما تأكدت من موته، اتصلت بأشقائها الثلاثة، وقالت لهم إنه حاول اغتصابها وقتلته دفاعا عن نفسها، وطلبت منهم أن يخلصوها من الجثمان، وأحضرت لهم كرتونة كبيرة ووضعوا فيها جثمان المجني عليه، ثم وضعوا الكرتونة على عربة كارو، وذهبوا بها لمنطقة حدودية بالقرية، وألقوها على الأرض وسكبت البنزين عليه وأشعلت النار في الجثمان حتى لا يتم التوصل إلى هوية، وعادوا جميعا إلى منازلهم حتى ألقي القبض عليهم.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وتلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بالعثور على جثة متفحة في نطاق قرية شيخ العرب بمركز جرجا، وتبين من الفحص العثور على جثة مجهولة ومتفحمة لذكر في العقد الرابع من العمر، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة.

وتشكل فريق بحث، وتوصل إلى أن الجثة المجهولة لشخص من القرية ذاته يعمل نقاشا 36 سنة، وكشفت التحريات بأن المجني عليه تربطه علاقة محرمة مع احدي السيدات بالقرية، وشوهد في أثناء دخوله منزلها في وقت معاصر لارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات ضبطت ربة المنزل، وبمواجهتها بما جاء في التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة بمساعد أشقائها، وضبط باقي المتهمين، وعرضوا على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.