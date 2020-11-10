الإسكان: إعلان تفاصيل طرح 1011 وحدة جديدة في 22 نوفمبر

كشف المهندس محمد خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء المتخلفين عن سداد أقساط الوحدات والأراضي والمحلات من غرامات التأخير، قائلا: إن تلك المبادرة تطلقها وزارة الإسكان كل فترة تيسيرا على الحاجزين ورفع العبء المالي للمتأخرين على سداد الاقساط في الوحدات السكنية أو التجارية أو الخدمية أو الاستثمارية، ولأول مرة الأنشطة الصناعية.

وأضاف "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن أي شخص منذ بدء الإعلان، ولمدة شهر، ويوجد لديه متأخرات على سداد أقساط على وحدة سكنية أو إدارية أو محال تجارية أو مهنية أو قطع أراضٍ، يستطيع التقدم جهاز المدينة التابع لها ويسدد الأقساط المتأخرة بشرط تسديد جميع الأقساط المتأخرة، مؤكدا أن الإعلان سيتم الكشف عنه وبدء تطبيقه غدا، ولمدة شهر.

وأوضح أن الاعلان عن طرح 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، سيصدر تفاصيله 22 نوفمبر الجاري، وسيناسب كل الشرائح، وبه مساحات متنوعة، لافتا إلى أن المقدم 50 ألف جنيه، والتقديم إلكترونيا بأسبقية الحجز.