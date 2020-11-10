الطقس اليوم الثلاثاء 10-11-2020 في مصر والدول العربية

كشفت هيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، وترصد "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

فيما يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، إذ تتأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

ويتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية)، وتكون متوسطة (50% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح).

وأضاف الخبراء أنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار الخفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس بناس).

الطقس في الأردن

كشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن الجواء ستكون لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس في السعودية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تستمر توقع هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.