أستاذ أمراض باطنة: وصول نسب المناعة في لقاح "فايرز" لـ 90% ممتاز

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بنيوجيرسي، إن توصل شركة "فايزر" للقاح كورونا شئ مبشر للغاية، والجميع كان ينتظر وعود شركات الأدوية بالتوصل للقاح قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف "خضر"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة ""DMC، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية صرحت من قبل أن أي لقاح يوفر الحماية بنسبة 50% سيتم السماح به، لافتا إلى أن وصول لقاح "فايزر" لمناعة بنسبة 90% شئ ممتاز، وإحصاءاتهم الحالية هي ذاتها التي سيتم تقديمها لطلب التصريح، بالرغم أنها ليست نهائية.

وأوضح أن هيئة الدواء والغذاء تطلب من الشركة قبل منح التصريحات فاعلية وأمان اللقاح، لافتا إلى أن الشركة أثبتت بالفعل الفاعلية، ووصلت لنسبة 90%، ويتم استكمال المعلومات حول الأمان، ولم تظهر أي مضاعفات جانبية من المصل حتى الآن، وستكتمل الأرقام خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر قبل تقديمها للهيئة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الوزارة بادرت بحجز 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة فايزر.

وأعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية للأدوية، أمس، أنّ اللقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي تعملان على تطويره، أثبت فاعليته بنسبة 90%، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأضافت الوزيرة في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأحد 10 نوفمبر، عن دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، أنّ هناك 11 لقاحا في المراحل النهائية، وأنّ مصر شاركت في التجارب السريرية للقاحين.

وبحسب شركة فايزر، سيتم توفير 50 مليون جرعة بحلول نهاية 2020، ونحو 1.3 مليار جرعة بحلول نهاية عام 2021، إذ يحتاج كلّ شخصّ إلى جرعتين من اللقاح.

ومساء الاثنين، تحدث الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أهمية قياس المأمونية القصيرة والطويلة بشأن نجاح اللقاح، والتي تعني أنّ اللقاح لا يتسبب في ظهور أعراض جانبية خطيرة أثناء التجارب الإكلينيكية، موضحا أنّ إقرار المأمونية طويلة المدى يتم في سنوات وليس شهورا.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين 9 نوفمبر، مغادرة 97 متعافيًا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وأشار إلى أن الأدوية الجديدة تمر في عدة مراحل قبل الإنتاج، وحتى بعد إصدار التصريحات للاستخدام يتم رصد الأعراض الجانبية، لافتا إلى أن الشركة وزعت اللقاح على عينة عددها 43 ألف شخص نصفهم أخذ المصل والنصف الآخر أخذوا محاليل عادية، وبالتالي 25 ألف شخصوا أخذوا المصل وهذا عدد كبير.