"الكهرباء": 25 متر مربع المسافة الآمنة للبناء بالقرب من خطوط الضغط العالي

أبراج خطوط نقل الكهرباء وخاصة أبراج الضغط العالي قنبلة موقوتة يتخوف منها الكثير لما تسببه من أضرار علي الصحة العامة للإنسان، والمسافة الآمنة تعتبر دور أساسي للعمل على حماية صحة الإنسان بحيث كلما اقترب الشخص من الأجسام المشحونة بالكهرباء قد يتعرض للصعق عن طريق الخطأ أو قد يتأثر بالمجال المعناطيسي، لكن قد يتطلب العمل بجوار تلك الخطوط أو المرور منها ولهذه قد وضعت بعض المواصفات لمسافة الأقتراب الآمنة.

حظر إقامة مبانٍ على جانبي أسلاك الخطوط الكهربائية

وحظرالقانون على صاحب العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبان على الجانبين إذا كان العقار أرضًا فضاء أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنيا أو أن يزرع أشجارا خشبية إذا كان أرضا زراعية وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة رقم "6" من القانون 63 لعام 1974 وحالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف.

الغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات وأسلاك الضغط العالي متواجدة منذ ما يزيد على 50 عاما فالقانون يمنع البناء فى حرم الضغط العالى وما حدث نتيجة عشوائية البناء والسلكويات الخاطئة ورغم التزام مباحث الكهرباء وشركات الكهرباء بالمتابعة والرقابة وتحرير المحاضرت فإنه لا يمكن أن تقنين الأوضاع لغياب دور المحليات، ولهذا نقوم بتحرير محاضر المخالفات بصفة مستمرة لافتا إلى أن الغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه بحسب مقدار الكهرباء المسروقة وأحيانا الحبس إذا تعثر في السداد.

هدم المباني المخالفة على نفقة المخالف

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن هناك مسافات آمنة حددتها الوزارة كحد أدنى للبناء والسكن بعيدًا عن خطوط وشبكات الكهرباء لحماية المواطنين وحماية مقدراتهم وممتلكاتهم من المخاطر، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون رقم 63 لسنة 1974 وتعديلاته بقانون الكهرباء الجديد 87 لسنة 2015، والذي نص على: "يحظر على صاحب العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضًا فضاءً أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيًا أو أن يزرع أشجارًا خشبية إذا كان أرضًا زراعية وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة رقم (6) من القانون".

وأوضح أنه "في حالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف".

المسافات التي يجب اتباعاها للحصول على تصريح بالبناء

وأشار إلى أن المادة 55 من قانون الكهرباء الجديد حددت المسافات التى يجب اتباعاها حتى يمكن للمشتركين الحصول على تصريح بالبناء والحصول على عداد كهرباء وهى يجب ألا تقل مسافة البناء والسكن بالقرب من خطوط الجهود الفائقة (الضغط العالى) عن 25 م2 وألا تقل مسافة البناء والسكن، عن 13 م2 من شبكات الخطوط الهوائية للجهود العالية.

وألا تقل المسافة عن 5 أمتار من الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة، وألا تقل مسافة البناء والسكن عن كابلات الكهرباء ذات الجهد العالي عن 5 أمتار، وألا تقل المسافة بين المباني وكابلات الجهود المنخفضة عن 2 متر.