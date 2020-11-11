مصدر بالجيزة: لم يصدر قرار بإيقاف نائب رئيس حي العجوزة وننتظر التحليل

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أنَّه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بإيقاف نائب رئيس حي العجوزة عن العمل بتهمة تعاطيه المخدرات.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنَّ نائب رئيس الحى ثُبتت عينة إيجابيته في مرتين، الأولى بعد حملة تفتيش مفاجئة في أغسطس الماضي من قبل صندوق علاج ومكافحة الإدمان، والتي أثبتت إيجابية عينة تحليل المخدرات لنائب رئيس الحي و5 موظفين، ووقتها طلب نائب رئيس الحي استخدام حقه القانوني في اللجوء للتحليل الثاني بمصلحة الطب الشرعي.

وأضاف أنه حتى الآن لم يرد إليهم أي تقرير طبي من صندوق مكافحة الإدمان حول نتيجة العينة الثانية التي أجريت في الطب الشرعي، والتي على أساسها في حال ثبوت إيجابيتها سيتم تفعيل الإجراءات القانونية ضده بإيقافه عن العمل وتحويله للنيابة الإدارية.

إيجابية تحليل المخدرات لنائب رئيس حي العمرانية بعد خضوعه لعملية جراحية

وفي وقت سابق، كشف مصدر بحي العمرانية لـ"الوطن"، أن لجنة مكبرة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، فاجأت موظفي الحي بإجراء تحليل للتأكد من عدم تعاطيهم أي أنواع من المواد المخدرة، لافتًا إلى أن نائب رئيس الحي كان عائدًا لعمله بعد خضوعه للجراحة ما أدى إلى ظهور نتيجة التحليل بأنها إيجابية، لافتًا إلى تعاطيه دواء "أفلوكساسين تارفيد" ودواء مسكنًا.

فيما كشف مصدر بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لـ"الوطن"، أنه بمجرد إخطار الموظف الخاضع للتحقيق بنتيجة العينة وثبوت إيجابيتها، من حقه أن يخضع للتحليل مرة ثانية، عن طريق لجنة خاصة بمصلحة الطب الشرعي، ويتم إيقاف أي إجراء ضده لحين إظهار نتيجة التظلم الخاص بالطب الشرعي.

وأوضح أنه إذا جاءت إيجابية للمرة الثانية، يبدأ تطبيق العقوبات على الموظف والمتمثلة في الإيقاف عن العمل والتحويل للنيابة الإدارية.