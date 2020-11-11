تعرف على مدة صلاحية البطارية في العداد "أبوكارت"

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنّ مدة صلاحية البطارية بالعداد مسبوق الدفع "أبوكارت" تتعدى 10 سنوات وتكمن أهمية البطارية بالعداد الإضاءة والساعة، أثناء انقطاع التيار الكهربائي، موضحا أنّها لا تؤثر على عمل أو حسابات العداد.

ضعف بطارية العداد

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّه حال ضعف بطارية العداد، يُكتب على الشاشة (low battery) بطارية منخفضة، وفي هذه الحالة يمكن للمشترك أن يتقدم بطلب تغيير البطارية بغرف الشحن بشركات الكهرباء (الهندسة)، وإذا كان العداد جديدا سيتم تغيير البطارية دون مقابل، وإذا كان قديما يتم سداد 50 جنيها ثمن البطارية.

التأكد من التاريخ والوقت المسجل بالعداد

وأوضح المصدر، أنّه يجب على أصحاب العدادات مسبوقة الدفع التي تعمل بنظام كارت الشحن، التأكد من أنّ التاريخ والوقت المسجل بالعداد هو نفس التاريخ والوقت اليوم، وحال وجود اختلاف في التاريخ والوقت المسجل بالعداد عن التاريخ والوقت اليوم، يجب إبلاغ الشركة التابع لها العميل فورا لإعادة الضبط.

الخطوات المتبعة للتعاقد على تركيب عداد مسبوق الدفع

- إحضار صورة البطاقة الشخصية وصورة من عقد ملكية العقار أو المبنى.

- تقديم طلب تركيب العداد لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها العميل، ودفع الرسوم.

- شحن كارت بقيمة 100 جنيه للحصول على كمية من الكيلو وات.

- يوضع كارت الشحن في الفتحة الخاصة به في العداد لقراءة قيمة وكمية الشحن وتسجيلها.

- يجب الانتظار قليلا حتى تنطفئ لمبة الإنذار وتظهر رسالة "كارت مقبول" ثم سحب الكارت من العداد.

- إعادة شحن الكارت قبل نفاد الرصيد المتبقي.

مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع من خلال كارت الشحن

- تحقيق سياسة الدولة في ترشيد الطاقة.

- القضاء على مشكلات القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتالي إصدار فواتير شهرية خاطئة.

- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاد الرصيد.

- تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلي.

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

- تتميز غرف العدادات الذكية مسبوقة الدفع بجودة عالية.

- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

- يقضي على مشكلات الفواتير المبالغ فيها.

- يعد العداد مركز تحكم بالمنزل، إذ يمكن المستهلك من تخفيف الأحمال بمنزله.

- يمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله حال انقطاعه، من خلال خفض الأحمال.