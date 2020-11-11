الإعدام لأمين شرطة والمؤبد لمتهمين بقتل ربة منزل وعامل بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، بمعاقبة أمين شرطة بالإعدام، والسجن المؤبد لاثنين آخرين، بعد إدانتهم بقتل ربة منزل وعامل وإصابة آخرين، بقرية "العدسية"، التابعة لدائرة مركز قنا.

تعود أحداث القضية إلى يناير 2019، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "أحمد ع. خ."، وشقيقه "محمود"، تهمة قتل "يوسف علي أحمد"، كما وجهت النيابة إلى المتهمين "علي أ. ح."، أمين شرطة، و"محمود أ. م."، تهمة قتل "سعيدة م. س."، ربة منزل، والشروع في قتل "حلاوة ع. م."، باستخدام بندقيتين آليتين، كما أتلفا أموالاً ثابتة للمسكن المملوك لـ"عبد اللاه ح. أ.".

وكشفت تحريات المباحث أن هناك خلافات قديمة بين عائلتي المجني عليهم والمتهمين، بسبب لعب الأطفال كونهم جيران، وتم الصلح فيها من قبل الأقارب، ثم نشبت مرة أخرى خلال عزاء، ووقعت مشاجرة بين الطرفين باستخدام الأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

تم ضبط المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم الثالث، أمين شرطة، بالإعدام شنقاً، وبراءة المتهم الثاني، والمؤبد للمتهمين الأول والرابع، في القضية التي حملت رقم 5350 لعام 2019 جنايات مركز قنا، والمقيدة برقم 657 لعام 2019 كلي قنا.