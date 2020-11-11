باحث: التنظيمات الإرهابية تقتطع النصوص وتستدل بأحاديث في غير موضعها

قال الدكتور محمود منصور المشرف والباحث بمرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، إنّ التنظيمات الإرهابية والفرق الضالة وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، يقتطعون النصوص ويجتزئونها من سياقاتها ويجردونها عن أسبابها الواردة فيها، وربما يستدلون بالآية والحديث الصحيح لكن في غير موضعه، وهنا تكمن المصيبة.

وأضاف منصور، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى: "وهنا يظهر دور العلماء الراسخين الذين يملكون العلوم التي تمكنهم من الفهم الصحيح لهذه النصوص، لتصحيح المفاهيم وكشف العوار الفكري والضلال العلمي لهذه الجماعات المنحرفة".

وتابع أنّ الجماعات المنحرفة تبث الكثير من القضايا على رأسها التكفير والحاكمية ودار الحق، وتتوسع جدا في تكفير المخالف ويقسمون الناس جميعا إلى قسمين، قسم كفر وهو كل من يخالفهم في المنهج والفكر، وقسم إيمان ويعنون كل ما يتفق معهم فكريا ونهجًا.

وأوضح أنّه بالنسبة إلى الحاكمية، فالجماعات الضالة والمنحرفة تكفر المجتمعات حكاما ومحكومين بدعوى أنّها لا تحكم بشرع الله وتعطل الشريعة، أو أنّها تفضل القوانين التي وضعها البشر على الأدلة الشرعية والأحكام الثابتة في القرآن والسنة، وتجاهلوا عن عمد أنّ الإسلام لم يجعل نظاما حاكما محددا يسوس الناس، وإنّما وضع الضوابط العامة التي من شأنها حفظ البلاد وتحقيق مصالح العباد، ولذلك قيل أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله سبحانه".