الفقي يوضح تفاصيل مبادرة "مشروعك".. بتمويل 1.8 مليار جنيه حتى الآن

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مبادرة "مشروعك" بدأت في عام 2015 بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقام على تنفيذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تستهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والقضاء على الفقر والبطالة وخلق فرص العمل وتشغيل الشباب وإطلاق مشروعات وتطوير مشروع أخرى.

وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن هذه المبادرة تطرح التمويل بقروض ميسرة في البنوك الوطنية بفائدة ميسرة قدرها 5%، كما أنها متناقصة لكي يسددها المستفيدون منها بسهولة.

وتابع، أن الاشتراطات كلها بسيطة جدا، وهي صورة البطاقة الشخصية، صورة بطاقة الضامن، صورة السجل التجاري أو بطاقة تجارية والمكان الذي سيبدأ فيه طالب الخدمة مشروعه، ليحصل عند تقديم كل هذه الأوراق على رخصة مؤقتة وفورية للبدء في مشروعه.

وأردف، "مقراتنا موجودة في جميع الوحدات المحلية بالمحافظة للتيسير على المواطنين ونسهل الإجراءات بقدر المستطاع، ويتعاون معنا بنوك الإسكندرية، الإسكان والتعمير، القاهرة، الأهلي، وبنك مصر".

وأوضح، أن المبادرة مخصصة لكل فئات الشعب المصري، لكن معظم المقبلين عليها من الشباب، كما شارك فيها السيدات وكبار السن القادرين على العمل، موضحا، "ضخينا 1.8 مليار جنيه في سوهاج، لدينا 16740 مشروع في مختلف المجالات".

محافظ سوهاج يفتتح تطوير مصنع إنتاج الألبان رقم "1" بحي الكوثر

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في وقت سابق، تطوير مصنع إنتاج الألبان رقم "1" التابع لشركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وجاء الافتتاح بالتزامن مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الباقي رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، ومتدرب البرنامج الرئاسي EPLP، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.