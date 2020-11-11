س وج.. أبرز التساؤلات حول الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

أسئلة عدة تبادر إلى أذهان المواطنين، عند سماعهم عن طرح جديد من صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، خاصة الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن الطرح.

وذلك لمعرفة تفاصيل التقديم وشروط الحجز والأوراق المطلوبة، ليكونوا على أتم الاستعداد، لشراء كراسة الشروط ومن ثم دفع مقدم جدية الحجز والحصول على وحدة سكنية.

"الوطن" تجيب على أبرز التساؤلات التى يحتاج المواطن لمعرفتها قبل الذهاب لحجز وحدة سكنية، وذلك من خلال تصريحات الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، مي عبدالحميد، والذى أوضحت كافة التفاصيل والإجراءات، لتسهيل عملية التقديم وحجز الوحدات السكنية للمواطنين.

س- ما حالات استبعاد طلب الحصول على وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي؟

ج - أولا: نقص الأوراق المطلوبة للتقديم، وهي: "صورة بطاقة، قسيمة زواج أو طلاق أو شهادة وفاة كمبيوتر، شهادات ميلاد الأولاد، قيد عائلي، عقد إيجار اذا كنت مستأجر، وغير مطلوب فى حالة الإقامة بمنزل الأسرة، إيصال مرافق جديد "مياه، كهرباء، غاز"، مفردات مرتب للزوجين، وإذا كانت الزوجة لا تعمل يتم كتابة إقرار بعدم عمل الزوجة، برنت تأمينات، استمارة التقديم، أصل إيصال شراء كراسة الشروط، أصل إيصال دفع جدية الحجز.

ثانيا: ثبوت اختلاف الدخل الشهري عن المطلوب سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى.

ثالثا: أن يكون قد سبق لمقدم الطلب الحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعي، أو إمتلاك شقة مسجلة باسم المتقدم أو زوجته.

س- ما طرق الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي؟

ج- هناك 3 طرق، هم:

- الإستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg، حيث يمكن الاستعلام عن حالة الطلب للحاجزين وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم.

- الإستعلام عن طريق أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون أرضي، و090071117 من أي خط أرضي، حيث تعمل تلك الخدمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 9 مساء.

- الإستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها من خلال الضغط هنا.

س- ما الحل البديل لشهادة التأمينات للعاملين بالقطاع الخاص أو المهن الحرة؟

ج- وجود شهادة التأمينات شرط من شروط الحجز، لذلك فى حالة أن يكون المتقدم عامل بالقطاع الخاص، أو بالمهن الحرة، عليه الذهاب إلى أحد مكاتب التأمينات الإجتماعية، ويقوم بالتأمين على نفسه بمبلغ بسيط كل شهر، يبدأ من 10 جنيهات.

س- ماذا عن نظام تقسيط الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق؟

ج- عقب دفع مقدم جدية الحجز، يتم سداد ثمن الوحدة المتبقى بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 8 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

س- ماذا عن أماكن توفير كراسات الشروط؟

ج- يتم شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

س- اشتكى بعض المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد من عدم توفير كراسات الشروط داخل مكاتب البريد.. ما سبب ذلك؟

ج- السبب يعود إلى الإقبال الكبيرعلى شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة على مستوى المحافظات، وهو إقبال غير متوقع، حيث تم شراء كميات كبيرة من كراسات الشروط خلال الساعات الأولى من بداية الحجز.

س- ما المدة التى يستغرقها توفير كراسات الشروط داخل مكاتب البريد المميكنة؟

ج- يتم طباعة كراسات الشروط بشكل يومى، لتوفيرها داخل مكاتب البريد فى أسرع وقت ممكن.

س- هل يؤثر التأخر فى سحب كراسات الشروط على أسبقية الحجز؟

ج- لا تؤثر أسبقية شراء كراسة الشروط على أسبقية الحجز أو وضع العميل سواء بالقبول أو الرفض.

س- كم عدد كراسات الشروط التى تم سحبها خلال الأيام الماضية فى طرح الـ125 ألف وحدة سكنية؟

ج- تم سحب 70 ألف كراسة شروط خلال أول يومين من بداية فترة الحجز، والتى تستمر لمدة شهر.

س- ما المدة التى يتم خلالها تسليم الوحدة السكنية للعميل الفائز بها؟

ج- يتم تسليم الوحدة السكنية للعميل الفائز بها خلال موعد أقصاه 3 سنوات.

س- هل يوفر الصندوق تيسيرات للمواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة.. وما هى؟

ج- نعم، هناك مزايا يقدمها الصندوى للمواطنين من ذوى الهمم الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ومنها:

- تخصيص أسبوع لهم ليتمكنوا من التقديم وسداد مقدم الحجز، تجنبا للازدحام.

- لهم أولوية في الحصول على نسبة 5% من كل الوحدات المطروحة.

- تخصيص وحدات في الأدوار السفلية "الدور الأرضي" لتتناسب مع طبيعتهم.

س- لماذا لا يسمح صندوق الإسكان الإجتماعى بسداد قيمة الوحدة السكنية "كاش"؟

ج- لأن هدف المشروع توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال تقسيط قيمة الوحدة على قسط شهرى خلال أكثر من عام، وذلك لضمان عدم المتاجرة بالوحدات بين المواطنين.