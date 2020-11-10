"بيطري الشرقية": حملة مكثفة لتحصين الماشية وتحسين السلالات المحلية

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملة مكثفة لتحصين الماشية وتحسين السلالات المحلية.

وأوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضي بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و126 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ 662 رأس، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المحلية وذلك بالتهجبن مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية والعمل علي تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المحلية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، في وقت سابق أنه في إطار حالة الرصد الوبائي النشط للأمراض الوبائية والمعدية للاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها.

وشنت مديرية الطب البيطري (وحدة الإبيديميولجي)، حملات للتقصي الوبائي النشط والتوعية بالأمراض الوبائية والمعدية في الفترة من 1 أغسطس 2020 حتى منتصف الشهر الجاري وذلك بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات أسفرت عن إجراء التقصي والتحري في 1260 منزلًا في 90 قرية، وإجراء 24 حملة تقصٍ وتحري بالأسواق، وسحب 869 عينة للفحص المعملي، لإجراء الاختبارات التشخيصية المعملية بمعرفة أطباء الإبيديميولوجي.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء و الألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.