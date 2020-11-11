عبدالرازق يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ظهر اليوم، أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ووجّه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ، لتوليه قيادة الغرفة الثانية للبرلمان.

وأكد الجروان أنّ خيار السلام والمحبة أصبح مطلبا ضروريا في العالم، وأنّ المجلس يعمل على نشر القيم السامية، متابعا: "المجلس لا يستطيع إيقاف الحروب، ولكنه يعمل على محاصرة البؤر التي تنشر الفساد والحروب في دول العالم".

واستعرض الجروان جهود المجلس، والتي تمثلت في "التعاون مع العديد من المنظمات الدولية من خلال إقامة بعض المشروعات الاستراتيجية، وتقديم دعم لاكثر من 65 جامعة على مستوى العالم ممثلة في صورة منح دراسية للماجستير والدكتوراه في السلام والتسامح".

ولفت رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إلى أهم الأسباب التي دعت إلى تأسيس المجلس على أرض الإمارات، قائلا إنّ مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان ترك المحبة وحب الخير وعلم الإماراتيين العطاء والسلام، والإمارات لديها 200 جنسية يتمتعون بكل حقوقهم، لذلك من الطبيعي يؤسس المجلس في تلك البلاد التي تنشر الخير في العالم.

وفي إطار مواجهة أزمة كورونا، أكد الجروان أنّ المجلس شكل لجنة دولية لتقديم المساعدات لدول العالم، وجرى التعاون مع العديد من المنظمات الدولية من خلال المشروعات الاستراتيجية.

وفي ختام اللقاء، قدم الجروان بعض المطبوعات الخاصة بالمجلس العالمي للتسامح، تتضمن فيما يخص الهيكل التنظيمي وجهود المجلس خلال أزمة كورونا.

وجرى تدشين المجلس العالمي للتسامح والسلام، كمنظمة دولية تعتمد على مبادئ ديمقراطية، وتستمد من القانون الدولي والاتفاقيات نظام عملها الخاص، وجرى اختيار أحمد الجروان رئيسا للمجلس في احتفال رسمي كبير أقيم في مركز مؤتمرات البحر المتوسط في مالطا في نوفمبر 2017.