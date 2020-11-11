جامعة الفيوم تناقش زيادة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عقد الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، اجتماعًا، اليوم، مع منسقي الأنشطة الطلابية بحضور الدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية، ومنسقي الأنشطة بالكليات.

وشدد نائب رئيس الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الكليات وعدم السماح بالتزاحم، أو وجود أعداد كبيرة في أماكن مغلقة، والتطهير الدائم داخل قاعات المحاضرات، ورصد كافة المخالفات خلال اليوم الدراسي المتعلقة بالالتزام بارتداء الكمامة الطبية لكافة منتسبي الجامعة، وإرسال تقرير مفصل بشكل يومي عن مدي التزام كل كلية.

وأضاف أنّ الجامعة تسعى لاستمرار الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية والفنية خلال الفترة المقبلة في ظل تطبيق صارم للإجراءات الوقائية حفاظًا على الصحة العامة.

على جانب آخر، تابع الدكتور صالح عبد العليم محمد العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية التي تنظمها الكلية تحت عنوان (تنقية المياه باستخدام الأغشية الرقيقة والمواد النانومترية).

وأوضح القائم بأعمال عميد كلية العلوم أنّ الدورة تأتي ضمن الأنشطة التابعة لمشروع (تعظيم الاستفادة من أغشية الترشيح ذات القدرة الفائقة لمعالجة مياه الصرف المختلط بالنفط) الممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت الدكتورة زينب رمضان منسق المشروع بكلية العلوم أنّ الدورة التدريبية تتم بالتعاون مع جامعة (ديسبورج آيسن) الألمانية.

ولفت الدكتور هاني الشرقاوي، مدير مركز بحوث البيئة والتكنولوجيا الذكية، أنّ اليوم الثاني من الدورة التدريبة شمل محاضرة بعنوان (مقدمة في علم تكنولوجيا الأغشية الرقيقة) للدكتور أحمد سعد جمعة خليل، الأستاذ بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وسيتبعها عدد من الجلسات العملية حول اختبار كفاءة الأغشية الرقيقة، ومعالجة المياه الملوثة باستخدام بعض المواد النانومترية، وإزالة الزيوت والمواد البترولية باستخدام الأغشية الرقيقة، وسيتم عمل اختبارات لجودة المياه بعد عمليات التنقية، كما سيتم تعريف الطلاب المشاركين بالمعامل والأجهزة ذات الصلة بموضوع الدورة.