انطلاق مسابقة كانجارو الدولية للعلوم بمدارس الفيوم

نظمت إدارة المشاركة المجتمعية ومركز مصادر التعلم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مسابقة كانجارو الدولية للعلوم (الموسم الثالث عشر دوليًا 2020) اليوم الثلاثاء، بحضور هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعبدالحميد محمد عبدالحميد مدير التدريب والمسابقات بشركة أديوميتر، وعدد من الطلاب والمعلمين بالمدارس على مستوى المحافظة، والعلاقات العامة بالمديرية، وذلك بمسرح ديوان المديرية.

وأكد وكيل الوزارة أنّ المعلمين أصحاب رسالة سامية، وقدم رسالة شكر للمعلمين الشرفاء بالمدارس للجهد المبذول في العمل، وأشار إلى أهمية المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، لافتًا إلى أن المسابقة تستهدف طلاب محافظة الفيوم من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، وللتسجيل في المسابقة الدخول على الرابط (http://edumeteregypt.com) ويتاح التسجيل حتى 20 نوفمبر الجاري، كما تم تحديد موعد الاختبار عبر الانترنت يوم السبت 28 نوفمبر.

ويحصل الطلاب الفائزين على ميداليات عن كل مستوى وشهادة تقدير للمتفوقين في كل مستوى وشهادة مشاركة في مسابقة "كانجارو" الدولية بالإضافة إلى تقرير تحليل النتيجة لجميع المشاركين.

وتنطلق أهمية المشاركة في المسابقات المحلية والدولية في تنمية شخصية الطالب، وتنمية التفكير العلمي والثقة بالنفس والتنافسية العالمية، وزيادة الدافعية للتعلم والإبداع والابتكار.

وفي سياق متصل، نظم محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جولة ميدانية بمدارس إدارة غرب التعليمية، لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس، حيث تفقد عدد من المدارس ومنها مدرسة فاطمة الزهراء الإبتدائية بغرب الفيوم.

وتفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال، وحث المعلمات على ضرورة زرع روح الولاء والإنتماء في نفوس الأطفال منذ الصغر، كما تابع الفصول الدراسية وحضر حصة رياضيات بالصف الأول الابتدائي، وناقش التلاميذ للوقوف على المستوى العلمي، كما حضر حصة لغة إنجليزية بالصف الأول الابتدائي، وحصة رياضيات بالصف الثاني الابتدائي، وحصة "متعدد أكتشف" بالصف الثالث الابتدائي.

جدير بالذكر أنّ وكيل الوزارة قرر إحالة عمال "النوبتجية" بمدرسة العدوة الابتدائية الجديدة، ومدرسة "درويش" الإعدادية المشتركة، للتحقيق أمام الشئون القانونية، لاتهامهم بالتقاعس عن أداء مقتضيات عملهم الوظيفي، بعد تركهم الخدمة في أوقات العمل الرسمية.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم نقل عمال "النوبتجية" بمدرسة "الشهيد محمد سيد شعبان عبد اللطيف" الابتدائية، وعمال فصول مدرسة "العامرية" الثانوية، إلى أماكن أخرى، بعد ثبوت تقاعسهم في أداء مقتضيات واجباتهم الوظيفية.

كما كرّم وكيل الوزارة عددًا من عمال "النوبتجية" بمدرستي "أم المؤمنين" الثانوية، و"صلاح سالم" بشرق الفيوم، ومنحهم شهادة تقدير لالتزامهم بعملهم، كما قرر إحالة عدد آخر من العاملين بنفس المدرسة الأخيرة للتحقيق، بسبب التقصير في عملهم.