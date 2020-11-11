استجابة لـ"الوطن" يوسف "عامل المعمار" يحصل على منحة بكلية طب خاصة

بعد طول انتظار، وعقب بدء الموسم الدراسي بما يقرب من نصف شهر، تحقق حلم "يوسف أحمد عبد التواب" عامل المعمار، في الالتحاق بكلية الطب من خلال منحة قدّمها له محافظ الفيوم في جامعة النهضة ببني سويف، استجابة لتقرير نشرته "الوطن" عن حُلم "يوسف" الذي اضطرته ظروفه الصعبة للعمل خلال فترة الدراسة في المعمار، ورغم تعبه طوال اليوم كان يذاكر ليلًا وحصل على مجموع 96% في الثانوية العامة.

"يوسف" أكبر أشقائه اضطر للعمل في المعمار وأحيانًا أخرى في جني وقطف الملوخية من أجل معاونة والده في توفير لقمة العيش لأسرته، فحصل على مجموع 96% وضاع حلمه وحلم أسرته في الالتحاق بكلية الطب، خصوصًا أنّه كان يعمل نهارًا ويذاكر ليلًا ولم يحصل على دروس خصوصية إلا في مادتي الإنجليزية والرياضيات في فترة المراجعات النهائية فقط، وعندما علم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بقصة يوسف قام بتكريمه ووعده بتوفير منحة دراسية له لتحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الطب.

ورغم إتصال محافظ الفيوم بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لتوفير المنحة لـ"يوسف" وإتصال الوزير بعدة جامعات لتوفير المنحة إلا أنّهم لم يتمكنوا من توفير مكانًا ليوسف، وفقد الأمل هو وأسرته في تحقيق حلمه حتى فوجئ بإتصال هاتفي يًخبره بحصوله على المنحة.

وقال "والد يوسف" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن التنسيق ألحق يوسف بكلية التمريض وحزنت أسرته كثيرًا وكان يوسف يبكي ليلًا نهارًا، وسعوا كثيرًا لتوفير المنحة وذهبوا للدكتور أحمد الأنصاري عدة مرات، ورغم بدء العام الدراسي رفض يوسف الذهاب لكلية التمريض، وكان يفكر في أن يقدم التماس لإعادة العام مرة أخرى من أجل الالتحاق بكلية الطب.

وأضاف والده أنّه فوجئ بإتصال هاتفي من جامعة النهضة بمحافظة بني سويف في بداية الأسبوع تخبره بتوفير منحة ليوسف وتطلب منه الحضور بأوراقه وبالفعل تم تسجيله في كلية الطب بالجامعة، وبالفعل ذهب يوسف إلى الجامعة اليوم.

وأشار إلى أنّه سيدفع 20 ألفا فقط في العام الأول، ثم 8 آلاف جنيه كل عام طوال فترة دراسة يوسف طبقًا لما أخبرته به الجامعة، مؤكدًا أنّه مهما حدث لن يجعل يوسف يعمل مرة أخرى وسيجعله يركز في دراسته كي لا تتكرر تلك الغلطة مرة أخرى، خصوصًا أنّ الكلية أبلغته أنّه في حال عدم حصول يوسف على تقدير أعلى من جيد أول عام فلن يتم استكمال ممنحته.

وعبرّ والد يوسف عن فرحة أسرته بالتحاق "يوسف" بكلية الطب، موجهًا الشكر للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وجريدة الوطن، وإدارة جامعة النهضة لمشاركتهم في تحقيق حلم ابنه وأسرته بالالتحاق بكلية الطب.