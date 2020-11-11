والدة الأشقاء الـ5 بالقليوبية تكشف تفاصيل اختفائهم: محدش خطف ولادي

"كان عاوز يجوز بنتي القاصر، وهو دايما بيعاملني وحش طوال 24 سنة جواز.. ومحدش خطف ولادي"، بهذه الكلمات روت ربة منزل، تفاصيل بلاغ اختفاء أولادها الـ5 في ظروف غامضة، وأوضحت الأم في تحقيقات النيابة أنها كانت تقيم بشقة مستأجرة في الإسماعيلية بالقرب من شقيقها، بعدما تركت المنزل برغبتها هي وأولاده، بسبب سوء المعاملة من قبل زوجها.

وقالت الأم في التحقيقات: "اصطحبت أبنائي وتوجهت إلى منزل شقيقي بالإسماعيلية، عقب خلافات مع زوجي، بسبب رغبته في إتمام زواج ابنتي الصغرى لأحد معارفه".

وأكد الأطفال رواية والدتهم، وقالوا في التحقيقات إنهم ذهبوا برغبتهم إلى منزل خالهم، واتفقوا مع أمهم على استئجار شقة والعيش بعيدا عن والدهم.

وقال مصدر مطلع على التحقيقات، إن النيابة العامة أخلت سبيل الأم وأولادها، وتواصل الاستماع إلى أقوال مقدما البلاغ، وهو الأب وابنه، والذين أكدا أنهما لم يعلما أن باقي الأسرة توجهوا إلى منزل أقاربهم في الإسماعيلية، وأن بلاغهما ليس كاذبا.

وأشار المصدر إلى أنه من المرجح أن يجري إخلاء سبيل جميع الأطراف، بعدما ثبتت التحقيقات والتحريات عدم وجود شبهة جنائية.

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بحضور شاب، لتقديم بلاغ أفاد فيه بأن والدته 41 عاما، ربة منزل، اصطحبت أشقاءه (سامية 21 عاما، رحمة 16 عاما، منه 7 أعوام، غرام 5 أعوام، مصطفى 3 أعوام)، للتوجه إلى حفل عُرس نجل خالتها بالشرقية، ولدى اتصاله بها هاتفياً للاطمئنان عليهم فوجئ بغلق هاتفها وهواتف أشقائه.

وجرى تشكيل فريق من ضباط المباحث، وتوصلت التحريات إلى قيام الأم بحزم حقائبها وتركها وأولادها للمنزل، بمحض إرادتهم، لوجود خلافات زوجية دائمة بينها وزوجها، وتفاقمت فـي الآونة الأخيرة إثر تقدم أحد الأشخاص لخطبة ابنتهما رحمة، ورفضها ذلك لصغر سنها.

وبالتنسيق مع مديرية أمن الاسماعيلية، جرى تحديد مكان تواجد المتغيبة وأولادها، بشقة مستأجرة بأبو صوير بالإسماعيلية، وباستدعائها وسؤالها قررت تركها وأولادها منزل الزوجية بمحض إرادتها لسوء معاملة زوجها، وعدم إنفاقه عليهم، وأعربت وأبناؤها عن رفضهم العودة إلى المنزل مرة أخرى، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.