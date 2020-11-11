"الوزراء": تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات مطلع ديسمبر

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرار المنتظر بشأن تحديد مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والورش الحرفية والمقاهي، سيجري إصداره خلال أيام قليلة، موضحًا أن تطبيق القرار سيكون بداية من 1 ديسمبر المقبل.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن القرار سيكون دائما وليس له علاقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لكن الصلة الوحيدة بين القرار وجائحة كورونا هو أن الشعب المصري عاش هذه التجربة خلال الحظر الجزئي، وغلق المحال التجارية والمولات والمقاهي في مواعيد مبكرة، موضحًا أنه تلقى من المواطنين ردود فعل إيجابية جراء هذا القرار.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن عدد كثير من المواطنين أعجبهم كثيرًا وجود قرار يُحدد موعد غلق المحال التجارية والمطاعم، وأن يّعم قسط من الهدوء في الشارع المصري، موضحًا أن الحكومات المتعاقبة كانت تدرس هذا القرار وتتراجع عن تطبيقة في اللحظات الأخيرة: "آخر تطبيق للقرار ده كان في السبعينيات، والجيل الحالي لم يعاصره".

وتابع: " فترة كورونا أتاحت لنا دراسة القرار بشكل جيد جدا، ورأينا ردود الشارع، وسيجري خلال أيام قليلة طرح القانون، لازم يكون قريبا، لأنه في الغالب سيكون التطبيق من 1 ديسمبر".