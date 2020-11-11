"الوزراء" يكشف مقترحات مواعيد غلق المحلات الجديد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية ستختلف من الصيف إلى الشتاء، كما أنها ستختلف ما بين المحافظات السياحية وبين محافظات الوادي والدلتا، موضحًا أن الاختلاف في مواعيد الغلق بين الشتاء والصيف لن يكون كبيرا "ممكن ساعة فقط".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أنه في فصل الشتاء سيكون غلق المحال التجارية وكل المجالات مبكرا بمقدار ساعة واحدة عن مواعيد فصل الصيف، كما أن مواعيد غلق المطاعم والمقاهي ستكون متأخرة عن مواعيد غلق المحال التجارية، "آخر حاجة هتقفل".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مواعيد غلق المحال التجارية ستكون مختلفة عن مواعيد الورش الحرفية: "كل نشاط هيكون له موعد محدد للغلق، يختلف حسب النشاط وحسب الصيف والشتاء، وحسب المعاملة بين المحافظات السياحية ومحافظات الوادي والدلتا".

وتابع: "خلال أيام قليلة جدا هنعرف هذه المواعيد، مستقرون حتى الآن، على أن المطاعم تغلق الـ12 منتصف الليل، وبنقول المحال التجارية تقفل الساعة 11 في الصيف، و10 في الشتاء، ولكن كل ذلك ما زال مقترحات، والقرار النهائي قد يختلف عن المقترح والكلام اللي بقوله دلوقتي".