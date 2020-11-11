"الوزراء": التشغيل التجريبي للعاصمة الإدارية في النصف الأول من 2021

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تأخرت ما يقارب من عام، عن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث كان من المقرر الانتقال للعاصمة في النصف الثاني من 2020، ولكن سيجري تعويض هذا التأخير في العام المقبل 2021، والذي سيشهد فعليًا انتقال الحكومة للعاصمة الجديدة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أنه لم يجري تحديد الموعد الرسمي للانتقال للعاصمة الجديدة، ولكن النصف الأول من العام المقبل، سيشهد التشغيل التجريبي بالعاصمة، فأطقم من مختلف الوزارات سيجري انتقالها وستستلم المباني وتطمئن على أنظمة التواصل الإلكتروني ما بين الوزارات.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الانتقال للعاصمة الجديدة "مش هنعزل بس"، لكن النقلة الأساسية كما ذكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيكون هناك تغيير في طريقة أداء الأعمال داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، ولكن تكون على الطريقة التقليدية، ولن يكون هناك طباعة الأوراق والمستندات بل سيكون بشكل إلكتروني.

وتابع:" المواطن اللي هيطلب الحصول على الخدمة سواء في القاهرة او العاصمة مش هيلف على الجهات الحكومية زي ما بنعمل حاليا ونخلص الورق من الجهة دي ويروح على الجهة دي، الورق هيتقدم في الجهة الأولى أيًا كانت هذه الجهة، ويأخذ الورق مسارة تلقائيًا، والجهة الأولى هي التي ستحوله للجهة الثانية، ثم الجهة الثالثة، حتى انتهاء الخدمة للمواطن وتقديمها له.