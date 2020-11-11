مائة عام على ميلاد عبد الرحمن الشرقاوي.. الأديب والمفكر والشاعر

أعلن مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن منح جائزة سنوية باسم الأديب "عبد الرحمن الشرقاوي"، يمنحها المركز للفائزين كل عام في ذكرى ميلاده .

وأعلن الكاتب السياسي أحمد المسلماني، رئيس المركز، عن تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، وتلقى الأعمال الأدبية بمختلف فروعها، مشيرًا إلى أن عبد الرحمن الشرقاوي، كان موسوعة يُنافس نفسه بنفسه، وأشبه بشركة قابضة للأدب حيث تناول "القصة، الشعر، الأدب" وغيرهما.

وأضاف، خلال احتفالية مئوية الأديب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، الذى وُلد في العاشر من نوفمبر عام 1920، بحضور أسرة وأصدقاء الأديب والشاعر الراحل، أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة منح جائزة عبد الرحمن الشرقاوي للأدب في مركز القاهرة، أو بالتعاون مع مؤسسات ثقافية أخرى.

ولفت المسلماني، إلى أنه سيتم وضع تصور للسقف العمرى للمتقدم في عدة مجالات أدبية، وتدشين صفحة باسم الجائزة، ليتقدم المتسابقون، على أن تقر اللجنة أسماء الفائزين في مجلات رئيسية أبرزها "المسرح الشعرى، الرواية، الدراسات النقدية"، على أن تتنوع الفروع، في مختلف المجالات "3 فروع في كل عام أو وفق ما تقره اللجنة" .

من جانبه قال خالد الذهبي، مدير المسرح القومي سابقا، خلال الاحتفال بمئوية الشرقاوي، إن المبدع والشاعر صاحب رؤية موسوعية كبرى في حياتنا، مشيرًا إلى أنه اهتم بأهم مقدس في حياة الإنسانية والبشر عموما، ألا وهى قيمة الحرية، حيث اهتم بالمهمشين والفقراء والمستضعفين.

وتابع الذهبي حديثه:" الشرقاوي حدثنا عن الفقر والظلم والقهر من خلال أعماله، فشخصياته كلها حية، تنير في أي مكان، وأَلقى عنه عدة قصائد منها "كلمة، رسالة الى جونسون، الحسين ثائرا"، مشيرًا إلى تجربته الحديثة من خلال برنامج "النص الأصلي" في الاذاعة وتسجيل رواية الأرض، و"محمد رسول الحرية"، نظرًا لقيمة الحرية عند الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي.

وأكد الذهبي، أنه كان كلما شعر بقهر أو ظلم في فترة صباه، يلجأ إلى عبد الرحمن الشرقاوي، ليتناول إحدى مسرحياته، ليجلس مع نفسه مؤديا لها، قائلا: "أداء هذه المقطوعات أشبه بالعلاج، كنت أتعاطاه كعلاج لحالات القهر والإحساس بالظلم كلما انتابني.

فيما قال الفنان خالد عبد السلام نائب مدير المسرح القومي، إن عبد الرحمن الشرقاوي يعنى له الكثير منذ أن بدأ يحبو في فن المسرح، وتحديدًا في فترة مسرح الجامعة، لافتًا إلى أنه أدى "الفتى مهران" في فترة الجامعة، حيث كانت تسكن الكلمة الحلوة وجرس الجُمل بداخلهم.

وتابع:" الكلمة بالنسبة للممثل هي الوسيط الأول بين الممثل والمتلقي، خاصة في الوقت الحالي الذي تفتقد فيه الدراما نص جيد، مشيرًا إلى أنه عندما يستعرض كلمات الشرقاوي ودراماته يكتشف أن لدينا كنوز كثيرة.

وقدم خالد عبد السلام، عرض مسرحي في ختام معرض الكتاب عام 2018 ، بعنوان كلمات لعبد الرحمن الشرقاوي، إلى جانب أدائه ثلاثة أدوار أخرى.

من جانبه قال الصحفي والشاعر سيد محمود، إن دار الشروق أعادت طبع كتابه الصغير "قراءات في الفكر الإسلامي" لعبد الرحمن الشرقاوي، لا يزيد عدد صفحاته عن 103 صفحة، لافتا إلى أنه يرى أن كل ما يقال عن تجديد الخطاب الديني سواء كان تحذير من احتكار الطبقة التي تسمى نفسها "رجال الدين"، حيث يُعد اقتصار تناول الفكر الإسلامي على طبقة رجال الدين هو نوع من الاحتكار، نظرا لأن تناول الفكر الإسلامي يحتاج إلى عقلية مستنيرة .

وطالب سيد محمود ، بتدريس كتاب "قراءات في الفكر الإسلامي" بالمدارس، مشيرا إلى أننا في مواجهة صريحة مع جماعات الإسلام السياسي، وضرورة تناول هذه الموضوعات ببداية شديدة، قائلا: "لا أحد يزايد على إسلامنا ولا وعى مثقفينا بالإسلام".

وقال محمود حسن، مدير احدى الشركات، إن عبد الرحمن الشرقاوي حينما كتب "الحسين ثائرا، الحسين شهيدا، والفتى مهران"، كان يكتب عن نفسه مرة في صورة الحسين ثائرا، ومرة عن الحسين شهيدًا، موضحًا أن النقطة الأهم في شعر الشرقاوي، أنه في فترة ما ألغز الشعراء وذهبوا إلى الغموض والتعمية، فعاقبهم الجمهور وانصرفوا عنهم، مشيرًا إلى أن الشرقاوي لم يلغز وقت أن هرب متوسطو الموهبة أو عديموها إلى الإلغاز والتعمية، وخصوصًا هذا الشق الكبير من الشعراء الذين جعلوا الناس ينصرفون عن الشعر زمنا طويلا، والدليل أن كلمات الشرقاوى مازالت صالحة لأن تعمل قرونًا أخرى.

جدير بالذكر، أن مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، هو مركز مستقل ومؤسسة تفكير استراتيجي تعني بالسياسة والاقتصاد، وكذلك بالقوة الناعمة المتمثلة في الأدب والثقافة، بدأ المركز العمل الفعلي عام 2020.

استضاف المركز محاضرة في السياسة الخارجية لوزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمى، وتم استضافة مؤخرا ورشة عمل لحرب أرمينيا وأذربيجان، وحضر بها سفير أذربيجان في القاهرة، حيث أجرى المركز محاضرة عن التحولات الجارية في قارة آسيا ،وحاضر بها مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد فايز فرحات.

قام برنامج دراسات القوة الناعمة بمركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية ، بإقامة احتفالية مئوية "عبد الرحمن الشرقاوي" الأديب والمفكر والشاعر الموسوعي في ذكرى ميلاده، والتي تُعد أولى محاضرات القوة الناعمة بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد هذا العملاق الذي أبدع في كل مجال دخل إليه سواء بمجال الشعر او المسرح أو الكتابة الإسلامية، الرواية، المقال الصحفي في الأهرام وغيرها، كما أنه يحظى باحترام واسع في المؤسسة الثقافية المصرية، ورغم تناقضات المجتمع الثقافي المصري، إلا أن عبد الرحمن الشرقاوي يحظى بإجماع حقيقي سواء على مستوى الفكر أو على مستوى التميز الأخلاقي والسمعة الطبية التي تركها في الوسط الثقافي المصري والعربي.