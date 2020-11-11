المتهمة بقتل عروس العمرانية: شنقتها بالإيشارب عشان أدفع اشتراك الجيم

"قالتلي تعالي اشربي قهوة معايا في البيت.. رُحت لقيت بيتها حلو وشُفت الدبلة في إيدها والتليفون، فمسكت الإيشارب وشنقتها بيه وقفلت الباب ومشيت"، بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل، بتفاصيل قتل صديقتها في منطقة العمرانية، خلال تحقيقات النيابة.

وأشارت المتهمة إلى أن الجريمة لم تستغرق 10 دقائق، وقالت "بعد ما قتلتها رميت القهوة وشربت حاجة ساقعة وأكلت سندوتش لحمة كان في التلاجة".

وأوضحت المتهمة أنها تعرفت على المجني عليها منذ 3 أشهر داخل مركز تخسيس في العمرانية، ونشأت بينهما علاقة صداقة، وكانت المجني عليها في ذلك الوقت "عروسة جديدة"، وقالت: "أنا غيرت منها علشان اتجوزت وهي أكبر مني في السن، ومكنتش عاوزة أقتلها، هي جت كده، روحت البيت وكنت عاوزة فلوس علشان اشتراك الجيم، فكتمت نفسها وشنقتها بالإيشارب".

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث العمرانية، بلاغا من عامل يفيد بأنه ذهب لزيارة شقيقته فعثر عليها جثة هامدة، فأسرع بإبلاغ زوجها.

وتبين من معاينة الشقة سرقة مشغولات ذهبية خاصة بالمجني عليها، وهي عبارة عن دبلة و4 غوايش وتليفون محمول.

وانتقل فريق من المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وبسؤال زوج العروس وهو عامل، قرر أنه متزوج منها منذ 4 أشهر فقط، ولم تحدث بينهما أي خلافات، وأنه تركها في المنزل وذهب إلى عمله كما يحدث يوميًا، لكنه عقب وصوله إلى العمل بقرابة ساعة ونصف الساعة، تلقى اتصالًا من شقيق زوجته، أخبره بالعثور عليها جثة هامدة داخل الشقة.

وأضاف الزوج، أنه ترك العمل وأسرع إلى المنزل، وأبلغ الشرطة بالواقعة هو وشقيق زوجته، ولم يتهم الزوج أي شخص بالتسبب في الجريمة، مدعيًا أنه ليس بينه وبين أي شخص عداوة تدفعه للانتقام منه أو من زوجته.

وجرى تشكيل فريق من ضباط مباحث غرب الجيزة، بقيادة العقيد محمد أمين مفتش المباحث، والنقباء محمد نجيب وعصام الشناوي وفواز حسين، وبفحص الكاميرات والمترددين على شقة المجني عليها تلاحظ زيارة فتاة في نهاية العقد الثاني من العمر، للمجني عليها، وجرى ضبطها وبمناقشتها اعترفت بأنها قتلت المجني عليها بهدف السرقة.