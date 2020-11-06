رامي رضوان يتوعد بفضح معامل تحاليل تتاجر باختبارات كورونا

نصح الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة "dmc" متابعيه وأصدقائه من الوقوع ضحايا لمعامل التحاليل التي تتخذ من تحليل فيروس كورونا كبيزنس للتجارة بعيدا عن المهنية.

وكتب رامي رضوان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تجربة تخص إحدى صديقاته، والتي وقعت بالفعل ضحية أحد هذه المعامل، متوعدا بفضح هذه المعامل فور توثيقه لما حدث.

وكتب رامي رضوان في منشوره: "لكل الناس اللي بتعمل إختبار كوفيد-19 في أماكن خاصة، مراكز تحاليل أو عيادات أو غيره،.. خلوا بالكم لأن الموضوع شكله قلب بيزنس عند بعض الناس اللي عايزين الحرق، إحدى الأصدقاء المقربين روت لي الأتي وجاري التحقق عشان هبلغ عنهم، المراكز مش الأصدقاء، لكن حسيت إني لازم أحذركم عشان ماحدش يقع في الفخ ويضحك عليه ويتعكنن".

وواصل: "القصة وما فيها هتروح للمعمل عشان تعمل اختبار كورونا هتتسئل الاختبار لك فقط ولا لأسرتك؟ فهتقول ليا فقط.. ألما نشوف النتيجة وبعدين نحدد، فهيطلّعلك النتيجة إيجابية.. يعني مصاب بكورونا، هتتصدم لحظة وبعدين تفكر طب أسرتي وأهلي وأصحابي اللي قابلتهم.. إلخ الخ.. هوب هتبلغ كل معارفك عشان يتأكدوا هما كمان في الغالب هيسألوك عملت الاختبار فين، فهيروحوا يعملوا اختبار في نفس المكان.. فهيسأل كل واحد الاختبار لك فقط ولا لكل لأسرتك، فهيقول ليا فقط.. لما نشوف النتيجة وبعدين نحدد وهكذا وهكذا".

وأضاف رضوان: "طب اللي حكولي عرفوا منين إنه القصة فيها نصب؟ هم وبعض اللي سألوهم حبوا يتأكدوا.. فعملوا اختبارات تانية في كذا مكان تاني وكلها طلعت سلبية، طب ممكن يكون مش نصب بس خطأ أو الاختبار فيه حاجة مش مظبوطة مثلا؟ وارد.. الله أعلم.. بس ريحة إنها نصب أكبر.. مقدرش أحكم غير لما أتحقق، وهعمل كده بس مش ده اللي شاغلني قوي حاليا، اللي شاغلني عشان كده بكتب البوست ده، إن ناس تعمل اختبار ويطلعلها إيجابي وهما مفيهومش حاجة فيعيشوا في وهم الإصابة بكورونا، ويربكوا اللي حواليهم، وحالة قلق تسيطر على ناس كتير".

واستكمل: "مش بس كدة، لا وبعد ما يعدوا 14 يوم ويعملوا اختبار تاني وفي الغالب عند نفس النصاب وتطلع النتيجة سلبية، ماهو أساميهم عنده بقى فمش هيطلعهم إيجابي تاني، فيبدأوا يتعاملوا إنهم محصنين بأجسام مضادة.. ما اتصابوا وخفوا بقى.. فيقل التزامهم بالإجراءات الإحترازية.. هوب تمسكهم كورونا بجد لا قدر الله، فيتجننوا بقى إزاي تاني، ويكونوا أخطر على اللي حواليهم، لأن ممكن حد يتصاب ويتأذي وكل ده عشان واحد نصاب وضميره ميت على ما يبدو".

وتابع رضوان: "المهم أدعوكم باللجوء للأماكن المعتمدة من وزارة الصحة لإجراء اختبار كورونا أضمن.. ولو في المقدرة.. اعملوا الاختبار في مكانين مش مكان واحد لزيادة التأكد، ولما تاخدوا النتيجة.. تأكدوا من إن عليها اسم المكان ومختومة بختمه.. ربنا يحفظكم جميعا.. وبإذن الله أول ما أوثق القصة دي هفضحهم".