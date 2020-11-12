10 إجراءات لـ"القابضة للمياه" لمواجهة الأمطار والسيول

وضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطة غير تقليدية لمواجهة موسم الأمطار والسيول؛ لتجنب تكرار سيناريو الغرق في بعض المناطق، كما حدث خلال العام الماضي، وذلك من خلال 10 إجراءات.

وتستعرض "الوطن" هذه الإجراءات في السطور التالية:

1- تكثيف عمليات التطهير، ورفع كفاءة المحطات، وصيانة خطوط الصرف، ورفع كفاءة المعدات "الشفاطات، الشفاط النافوري، البدالات".

2- توفير الأمن الصناعي والملابس الآمنة للعاملين بالشركة، استعدادًا للتعامل مع الأمطار على أرض الواقع.

3- حصر النقاط الساخنة وتوقيعها على خرائط "Gis"، والاستعانة بأجهزة التتبع، لمتابعة السيارات من داخل غرفة العمليات المركزية، كوسيلة لتحقيق الرقابة الذاتية، على السيارات والمعدات، لتحريكها في الأماكن وفقًا للخطة.

4- تشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة، وتفعيل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة والمتابعة المستمرة لغرف الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة بالمحافظات.

5- التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، من خلال التنسيق الكامل بين الشركة والهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف العمليات بالشركة، لمعرفة تطورات حالة الطقس.

6- تخصيص خط ساخن برقم 125 ومركز لخدمة العملاء، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان، لمنع حدوث أي مشكلة.

7. التأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من موسم الشتاء، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع.

8. توافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات.

9. تطهير شبكات الصرف وشناين الأمطار، بالإضافة إلى مراجعة المناطق التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

10- رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بمناطقها، كي تكون على استعداد للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى، طبقًا للاحتياج، إضافة إلى التعاون مع الشركات التي بها أمطار حال الحاجة لذلك.