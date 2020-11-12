منافسة قوية بين مرشح مستقبل وطن ومستقل على مقعد النواب بكوم أمبو

تشهد الدائرة الثانية بأسوان، ومقرها "مركز ومدينة كوم أمبو"، خلال الأيام الماضية، تنافسا كبيرا في عقد المؤتمرات والتحركات السريعة، بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، والعمدة نادر، مستقل، قبل 11 يوما من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، إذ يتنافسان على مقعد فردي بالدائرة.

وعقد "رضوان" مجموعة من اللقاءات السريعة بالدائرة، شرح خلالها برنامجه الانتخابي، وبرنامج الحزب ودوره خلال الفترة الماضية والمقبلة، من دعم الأسر ومساعدتهم ونظرته في التطوير لما هو أفضل، بينما عقد العمدة نادر مؤتمرات جماهيرية، أكد خلاله أنه في حال حصوله على مقعد البرلمان لن يكون لأحد فضل أكثر من الناخب ذاته، إذ أنه مستقل، وسيظل كذلك حتى بعد الوصول للمقعد.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أسماء المرشحين الـ10 الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، لحصد 5 مقاعد فردية في جولة الإعادة.

ففي الدائرة الأولي التي تشمل "مدينة أبو سمبل السياحية، وقسمي أول وثاني أسوان، ومركز أسوان، ومركز ومدينة دراو"، وستكون الإعادة بين كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، والنائب السابق جابر أبو خليل، وجلال أبو الحسن، مرشحا حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل.

بينما في الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، الإعادة بين أيمن فــؤاد، مرشح مستقل، والنائب ياسيـن عبدالصبور، مرشح مستقل، وفي الرابعة، مقرها مركز ومدينة إدفو، الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبدالغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.