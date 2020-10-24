13 مرشحا يخوضون انتخابات النواب اليوم في كوم أمبو بأسوان

قبل انطلاق الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بأسوان 2020، اليوم، ضمن محافظات المرحلة الأولى، تنشر "الوطن" أسماء المرشحين الـ 13 في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو.

وجاءت الأسماء والصفة الحزبية والرموز الانتخابية كالتالي:

خالد رضوان، مرشحا عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

محمد عبدالواحد البنا، مرشحا عن حزب النصر، رمز المدفع.

أحمد حسين خليفة، مستقل، رمز الأسد.

محمد عبدالسيد مناع، مستقل، رمز الغزال.

محمد يوسف، مستقل، رمز الحصان.

عمر داغر، مستقل، رمز السفينة.

يسري أمين الفارس، مستقل، رمز الصقر.

نجوى محمود عثمان "أم مؤمن"، مستقلة، رمز ماكينة الخياطة.

محمود عليان، مستقل، رمز الكف.

حمدي أبو جامع، مستقل، رمز ساعة اليد.

إبراهيم جبران، مستقل، رمز السد العالي.

العمدة نادر أبو المجد، مستقل، رمز عنقود العنب.

المستشار محمد سليم، مستقل، رمز طائرة الهليكوبتر.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، الكشوف النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى والتي تشمل مدينة أبوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ويتنافس فيها 34 مرشحا على مقعدين فردي، وذلك بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد الشهير بـ"أنور العمدة حمد" رمز الطائرة الهليكوبتر.

ويتنافس 13 مرشحاً في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، وذلك بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح.

ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي.

ويتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين، وهم إبراهيم يونس موسى رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح رمز التمساح، عبدالحميد حامد حسن رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد فردية بالمحافظة.