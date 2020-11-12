"بريد القاهرة": إقبال كبير من الشباب على كراسات الإسكان الاجتماعي

قال محمد حمدي مدير عام منطقة بريد وسط وشمال القاهرة، إن مركز الخدمات البريدية بالأزبكية شهد إقبالًا كبيرًا من الشباب لشراء كراسات شروط وحدات الإسكان الإجتماعي، إذ بدأت الهيئة القومية للبريد بداية من 1 نوفمبر الجاري حتى الثامن من الشهر نفسه في طرح الكراسات، لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف حمدي، خلال تصريحات لمراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد: "بدأنا من يوم 9 نوفمبر ومستمرون حتى 7 ديسمبر لصرف كراسات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بالمدن والمحافظات التي شهدت طرح الكراسات".

وتابع: "لدينا نوعان من الكراسات طرحتها وزارة الإسكان، الأول لمحدودي الدخل بمساحات تبلغ 75 و90 متر مربع والثاني لمتوسطي الدخل بمساحات تقدر بنحو 100 و100 و120 متر مربع في بعض المناطق مثل أكتوبرالجديدة و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر و15 مايو وحدائق العاصمة الإدارية وبعض المحافظات الأخرى".

وأشار إلى أنه على من يرغب في سحب كراسات الشروط يتقدم لأي مكتب بريد مميكن ويسحب الكراسة بموجب بطاقة الرقم القومي ويُثبت اسمه ورقم هاتفه لكي تتواصل معه وزارة الإسكان بشكل مستمرة عبر الرسائل، ولا يجب أن يقل سن الراغب في الاستفادة من الخدمة عن 21 عاما وألا يزيد على 50 عامًا ويجب ألا يكون حاصلًا على أي وحدة سكنية أو حصل على قرض تعاوني من أي بنك بخصوص وحدة سكنية وألا يقل دخله عن 1500 جنيه للأعزب ولا يزيد على 4500 جنيه للأسرة.