انطلاق فعاليات المائدة المستديرة لنبذ التعصب الرياضي بالأعلى للإعلام

تنطلق، بعد قليل، فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك في الحادية عشرة صباحًا، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

وقال الناقد الرياضي سامي عبدالفتاح، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات لـ"الوطن"، إن أبرز الأسماء في قائمة المدعوين، والمقرر حضورهم، ومشاركتهم في المائدة المستديرة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والنقاد الرياضيين فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وإيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي، ومحمد سيف وأسامة صقر.

وأوضح أنه من المقرر أيضا مشاركة أعضاء لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة الدكتور أسامة أبو زيد، رئيس تحرير أخبار الرياضة، وسامى عبدالفتاح عامر حسين، الناقد الرياضي بالمساء، ومحمد صلاح الدين ظرف دندش، الناقد الرياضي بمجلة آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الناقد الرياضي بجريدة الوفد.

وتختص اللجنة وفقًا لقرار تشكيلها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضبط الأداء المهنى فى الإعلام الرياضي، بما يحافظ على قيم الرياضة، ويصون أخلاقياتها رصد اداء الإعلام الرياضي، فى مختلف القنوات والشبكات الإذاعية والصحف، وتسجيل أى مخالفات فى هذا الشأن وإعلان جزاءاتها.

كان المجلس، أعلن إطلاق مبادرة بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، بعنوان "مصر أولا.. لا للتعصب"، بمناسبة المباراة التاريخية لنهائي البطولة الأفريقية بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الحالي، وذلك للتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة الأهلي والزمالك، والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال.

ولفت المجلس في بيان له إلى أهمية تطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي، أو اللجوء للاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير، ومناشدة وسائل الإعلام كي تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إخراج هذا اليوم في أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية ونشرها بين الجميع.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنّه شكل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية وينشر تقريرا بذلك، يتضمن الجوانب الإيجابية، والكشف عن السلبيات، والتأكيد على احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين.

وأكد المجلس ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.

وتابع المجلس بأنّه وفقا لقانونه سيبادر على الفور في إجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات القانونية حفاظاً على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة وصورة البلاد.