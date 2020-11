حفيد عمر الشريف ينضم لمسلسل إسرائيلي: "متحمس جدا"

أعلن عمر جونيور، حفيد النجم العالمي الراحل عمر الشريف، عن انضمامه للموسم الثالث من المسلسل الإسرائيلي "The Baker and The Beauty".

ونشر "جونيفور" خبر انضمامه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق قائلًا: "متحمس جدًا للانضمام إلى إحدى سلسلاتي المفضلة من مسلسل (The Baker and The Beauty) التي تم إنشاؤها على الإطلاق".

المسلسل رومانسي كوميدي إسرائيلي يحكي قصة الحب بين خباز بسيط ونجمة عالمية، وعُرض الموسم الثاني منه لأول مرة في 9 مايو 2017.

يعتبر "عمر" حفيد الفنانين عمر الشريف وفاتن حمامة، حيث تزوجا عام 1955 بعد قصة حب كبيرة تعتبر من أعظم قصص الحب في تاريخ السينما المصرية، ومثلا معا العديد من الأفلام أولها صراع في الوادي، وآخرها نهر الحب، وقد تحول عمر الشريف إلى الإسلام من أجل الزواج بها، وأنجب منها ولدًا وحيدًا هو طارق الشريف الذي ظهر بعمر الثامنة في فيلم دكتور جيفاغو.

في أوائل الستينيات التقى عمر الشريف بالمخرج العالمي دافيد لين، والذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام، ومع انشغال عمر بالعالمية بدأ في إهمال زوجته وبيته مما أدى إلى انفصاله عن فاتن حمامة في منتصف السبعينيات، ثم تطلقا عام 1974، وبعد ذلك لم يتزوج عمر الشريف أبدًا.

كان يتعرض حفيده "عمر" لهجوم من قبل وسائل الإعلام، بسبب أفكاره المختلفة عن أبناء جيله، ويحب النجم البريطاني سام سميث، ويعتبر مثله الأعلي، وقد كتب عبر حسابه الشخصي من قبل، "سام سميث رجلي، أحبك تزوجني"، فرأى البعض بأنه وصل لقدر كبير من الجرأة.