شعراوي: 1.9 مليار جنيه للقضاء على عزلة التجمعات الريفية

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن خطة الوزارة لمعالجة واحدة من أهم تحديات التنمية في التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الأولى والثانية بمبادرة" حياة كريمة "والتي يبلغ عددها 375 تجمعا ريفيا في 14 محافظة ويعيش فيها نحو 4.5 مليون مواطن.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة من خلال دواوين عموم المحافظات تنفذ مشروعات في قطاعي الطرق والنقل والإنارة العامة باستثمارات إجمالية، حوالي 1.9 مليار جنيه.

وأضاف شعراوي أن سوء حالة الطرق وغياب خدمات الإنارة العامة كانتا من أبرز التحديات التنموية التي تواجه التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، حيث انعكس تدني جودة هذه الخدمات سابقاً على مستوى الاتصالية الجغرافية للسكان الريفيين وقلل من قدرتهم على الوصول لمرافق تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والشبابية.

وأضاف أن ذلك آثر سلباً على الوضع الاقتصادي في الريف نتيجة نقص قدرتهم على الوصول للمراكز الحضرية والأسواق وحركة البضائع وانتقال العمالة، فضلًا عن الأبعاد المجتمعية المتعلقة بغياب هذه الخدمات والمتمثلة في الحد من قدرة السيدات والفتيات على التنقل بحرية والاستفادة من فرص التنمية، وصعوبة الحصول على بعض الخدمات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن تحسين خدمات الطرق والإنارة العامة كان مطلباً ملحاً لمواطني التجمعات الريفية المستهدفة، لذا فقد بادرت وزارة التنمية المحلية بتوجيه المحافظات نحو إعطاء أولوية لمشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق وخدمات الإنارة العامة وإنشاء الكباري فوق المجاري المائية، ضمن خطة استثمارات مبادرة حياة كريمة والتي تشرف عليها الوزارة ويبلغ حجم استثماراتها الإجمالية في مختلف القطاعات خلال العامين الماليين 2019/2020، 2020/2121 أي نحو 13 مليار جنيه.

وأكد شعراوي أن وزارة التنمية المحلية في إطار تكليفها بالإشراف على مبادرة حياة كريمة والتنسيق بين الأطراف المشاركة فيها تحرص على تكامل الاستثمارات الموجهة للتجمعات الريفية المستهدفة، بما تؤدي في النهاية إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو إحداث تحسن مستمر ومستدام في الأوضاع المعيشية لمواطني هذه التجمعات تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار تكامل هذه الاستثمارات مع المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة في السنوات الستة الأخيرة، وأهمها الاستثمارات في المحاور التنموية والطرق الإقليمية والاستثمارات غير المسبوقة في قطاع الكهرباء.

وقال وزير التنمية المحلية إنه لا يمكن تحقيق هذا التكامل وتعزيز شعور المواطنين الريفيين في التجمعات المستهدفة بأنهم جزء من هذه الاستثمارات القومية دون الاهتمام بالطرق المحلية وخدمات الإنارة العامة الداخلية، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تسهم في ربط مواطني التجمعات المستهدفة بمحاور التنمية وشبكات الطرق الكبرى وتضمن استفادتهم من الوفرة غير المسبوقة في قدرات شبكات الكهرباء القومية التي تحققت على مدار السنوات الستة الماضية، فضلاً عن أن الاستثمار في الطرق المحلية وخدمات الإنارة العامة يضمن استفادة المواطنين من الاستثمارات الأخرى التي يجري ضخها في إطار مبادرة حياة كريمة بقطاعات الصحة والتعليم والشباب ومياه الشرب والصرف الصحي.

وكشف شعراوي عن توجيهه للوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية بشكل مستمر نحو متابعة معدلات تنفيذ مشروعات الطرق والإنارة العامة بالتجمعات الريفية المستهدفة، والعمل على تذليل أي عقبات في هذا الصدد والتنسيق مع الهيئات العاملة في قطاعات البنية التحتية لضمان نهو أعمالها في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات قبل تنفيذ مشروعات الرصف لتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح وإطالة اعمار الطرق.

كما أكد الوزير الاهتمام الكبير بمعايير الجودة في تنفيذ شبكات الطرق وخدمات الإنارة العامة، واستخدام معدات الإنارة الموفرة للطاقة بما يتسق مع الأهداف والتوجهات القومية.

ومن جانبه صرح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، بأنه تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية فقد جرى ضخ استثمارات بحوالي مليار جنيه بقطاع الطرق والنقل ضمن استثمارات المرحلة الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة، وتضمنت هذه الاستثمارات 350 مشروعاً طرق بأطوال نحو 550 كيلو متر وإنشاء ورفع كفاءة 32 كوبري.

وأضاف جاد الكريم أن استثمارات التنمية المحلية في قطاع الإنارة العامة تضمنت 482 مشروعاً باستثمارات إجمالية نحو 900 مليون جنيه تشمل رفع قدرات شبكة الكهرباء العامة من خلال توريد وتركيب المحولات، ومضاعفة إعداد أعمدة الانارة العامة والكشافات لتغطية كافة طرق وشوارع التجمعات الريفية المستهدفة وإحلال وتجديد أسلاك شبكات الكهرباء.

كما كشف مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، عن أن المحافظات نجحت في نهو تنفيذ 188 كيلو من شبكات الطرق المستهدفة حتى الآن، كما انتهت من تنفيذ 125 مشروعا من مشروعات قطاع الإنارة العامة وجار نهو باقي المشروعات قبل نهاية العام المالي الجاري.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت مطلع العام المالي الماضي تستهدف 1000 تجمع ريفي حتى نهاية العام المالي 2023/2024، وتنفذ المبادرة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتربية والتعليم، الشباب والرياضة والزراعة، الري، القوى العاملة.

وكان وزير التنمية المحلية قد دشن المرحلة الثانية للمبادرة في أكتوبر 2020 باستثمارات إجمالية 9.6 مليار جنيه لتغطي 375 قرية حتى نهاية العام المالي 2020/2021 .