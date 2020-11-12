حبس ربة منزل وعشيقها لقتلهما الزوج بجنوب سيناء: دست المنوم في الأكل

قررت النيابة العامة حبس ربة منزل وعشيقها وشقيقة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهم زوج المتهمة الأولى عمدا، بسبب كشف خيانة زوجته مع عشيقها، وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وقررت النيابة تشريح جثمان المجني عليه لمعرفة سبب الوفاه وصرحت بالدفن، واستعجلت تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بالصفة التشريحية للمجني عليه لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة كانت بتلقي ضباط قسم رأس سدر بلاغا من ربة منزل 20 سنة، تفيد أنه أثناء تواجدها وزوجها سائق، 25 سنة، ونجل عمها بمنزلهما وتركها بابه مفتوحا، فوجئت بدخول 5 ملثمين كمم أحدهم فمها ودخل الباقون لحجرة يتواجد بها زوجها، ثم تعدى عليها أحدهم بالضرب ففقدت الوعي، وعقب إفاقتها اكتشفت مقتل زوجها بطعنات عدة في البطن والصدر.

بمجرد تلقي البلاغ والانتهاء من المعاينة، جرى تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من زوجة المجني عليه وعاطل، 26 سنة، وشقيق المتهم الثاني، 30 سنة، ومقيمين بدائرة مركز الصف بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين الثلاثة.

وجاء في محضر الشرطة أن المتهمة الأولى اعترفت بتفاصيل الجريمة، وأقرت بصحة ما جاء في تحريات المباحث، واعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وقررت المتهمة أنه نظرا لزواجها رغما عنها من المجني عليه ودأبه على إساءة معاملتها واكتشافه مؤخراً ارتباطها بعلاقة مع المتهم الثاني، فاتفقت مع الأخير على التخلص منه وقتله، ويوم الواقعة حضر المتهمان الثاني والثالث لمدينة رأس سدر، وطلبت من شقيقها طالب 15 سنة، إحضارهما لمنزلها دون علمه بمخططها الإجرامي، ودست أقراصا منومة في طعام أعدته للمجني عليه، وعقب استغراقه في النوم سهلت دخول المتهمين الثاني والثالث لمنزلها، حيث تعديا على المجني عليه بطعنة بأسلحة بيضاء بجميع أنحاء الجسم، فأوديا بحياته متأثرا بإصابته.

أقر المتهمان الثاني والثالث بصحة اعترافات المتهمة وأرشدا عن السلاح المستخدم في الواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.