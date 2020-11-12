مشروع بحثي بين جامعتي "طنطا وكانتابريا"بتمويل من الاتحاد الأوروبي

أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، نجاح الجامعة في الحصول على مشروع إيراسموس بلس مع جامعة كانتابريا الأسبانية لمدة 3 سنوات لدعم البحث العلمى بالجامعة، مثمنًا جهود الدكتور ضياء الدين منصور، منسق المشروع والدكتور صالح شلبى، منسق إيراسموس بلس بوحدة التعاون الدولي بالجامعة.

وقال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن المشروع يعتبر الثالث على مستوى المشروعات البحثية التى حصلت عليها جامعة طنطا من مشروعات الاتحاد الأوروبي الممولة "إيراسموس بلس"، مشيرًا إلى فتح باب التقديم للمشروع فى مايو المقبل.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن المشروع يمثل أحد أهم الفرص لبناء كوادر علمية متميزة وفق أرقى المعايير، بما يضمن تحفيز الإبداع والابتكار والريادة العلمية لابناء جامعة طنطا، وأوضح الدكتور ضياء الدين منصور، منسق المشروع، أن هذا المشروع هو أول مشروع إيراسموس بلس لجامعة طنطا مع الجامعات الأسبانية، حيث يسمح بتبادل الخبرات على مستوى أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تنمية القدرات لطلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا بالجامعة فى تخصصات الهندسة والفيزياء، بالإضافة إلى بعض العلوم الإنسانية.

وأضاف أن المشروع يسمح باستقدام عدد 6 أعضاء هيئة تدريس من جامعة كانتابريا لإعطاء محاضرات بجامعة طنطا، وأشار الدكتور صالح شلبى، منسق إيراسموس بلس بوحدة التعاون الدولي بجامعة طنطا، أن المشروع يتيح الفرصة لعدد 12 من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة طنطا للدراسة بجامعة كانتابريا الأسبانية لمده 5 أشهر، كما يتيح الفرصة لسفر 15 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس للتدريب والدراسة بذات الجامعة.