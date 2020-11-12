"فايزر" تحقق 5.5 مليون دولار أرباحا خلال دقائق من جملة واحدة

لم ينتظر ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، الانتهاء من التجارب الضرورية ليستطيع اللقاح الذي تطوره شركته بالتعاون مع BioNTech الألمانية، الحصول على الموافقات الضرورية لبدء التصنيع، لجني ثمار واحدة من أكبر الصفقات المتوقعة لبيع اللقاحات.

وخطط المدير التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية، التي تعد الأقرب إلى اللقاح الموعود ضد فيروس كورونا، لبيع ما تتجاوز قيمته 5.5 مليون دولار من أسهم شركة فايزر يوم الاثنين الماضي، أي في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الشركة دون تفاصيل جوهرية، أنّ لقاح COVID-19 التجريبي "أظهر فعالية بأكثر من 90%".

وانعكست الجرعة الكبيرة من الأمل بشكل إيجاب على الأسواق العالمية، وعلى سعر سهم شركة فايزر تحديدا، الذي سجل في ذلك اليوم أعلى مستوى له منذ أكثر من عام عند 41.99 دولارا.

وتخلص بورلا سريعا وخلال دقائق، من أكثر من 132 ألف سهم مقابل 41.94 دولارا للسهم الواحد، أي بفارق 5 سنتات فقط عن تلك الذروة، وفقا لسجل إيداع الأوراق المالية يوم الثلاثاء. ويظهر السجل أنّ هذه الأسهم شكلت أكثر من 60% من حيازات بورلا الخاصة بأسهم فايزر.

وهو لا يزال يمتلك 78273 سهما بشكل مباشر، إضافة إلى 3539 أخرى مملوكة له بشكل غير مباشر، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

وتكشف السجلات أنّ بورلا - الذي سبق له الحصول على أكثر من 15 مليون دولار من إجمالي التعويضات المباشرة من شركة فايزر العام الماضي، لم يكن الوحيد في الشركة الذي أجرى "صفقة جيدة التوقيت" يوم الاثنين، فنائبة الرئيس ومديرة شؤون الشركات في مقر مانهاتن، سالي سوسمان، باعت هي الأخرى أكثر من 43 ألف سهم مقابل 1.8 مليون دولار، وفقا لسجل إيداع آخر.

وألهم إعلان شركة فايزر يوم الاثنين، أسواق الأسهم التي انتعشت على أمل أن يساعد اللقاح الاقتصاد العالمي على التعافي من جائحة فيروس كورونا. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 834 نقطة ليسجل أفضل يوم له منذ يونيو، في حين أنهت أسهم فايزر يوم الأربعاء مرتفعة بنحو 7.7% عند 39.20 دولارا.