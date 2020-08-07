توم هانكس يتعاون مع المخرج روبرت زيميكس مرة أخرى في "بينوكيو"

تجرى مفاوضات مع الممثل توم هانكس للعب دور جيبيتو في أحدث إصدارات ديزني فيلم "بينوكيو"، حيث من المقرر إنتاج نسخة حية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير.

وبحسب موقع Variety من المقرر أن يقوم روبرت زيميكس بإخراج المشروع السينمائي، وهو الأحدث في سلسلة طويلة من إعادة إنتاج أفلام الرسوم المتحركة مثل علاء الدين، الجميلة والوحش والأسد الملك.

وسبق وعمل زيميكيس وهانكس معا، في أفلام شديدة النجاح مثل "Forrest Gump" لعام 1994، و"Cast Away" لعام 2000، و"The Polar Express" لعام 2004.

وصدر "بينوكيو" لأول مرة عام 1940، من إنتاج شركة Walt Disney Productions واستناداً إلى رواية كارلو كولودي للأطفال "مغامرات بينوكيو".

وأعلن توم هانكس إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا، أثناء وجودهما في أستراليا، عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، في مارس الماضي.

وفي آخر مارس، عاد "هانكس" برفقة زوجته ريتا ويلسون إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى عقب شفائهما من كورونا.

ويعرض أحدث أفلام الممثل توم هانكس "Greyhound"، عبر منصة Apple TV، ويلعب "هانكس" في الفيلم، دور قبطان في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

فيلم "Greyhound"، من إخراج آرون شنايدر، وكتب السيناريو له بطله توم هانكس، والمأخوذ عن رواية لـ "C.S. Forester".