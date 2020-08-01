نجوم تعاون معهم سام ميندز في مسيرته الفنية.. بينهم توم هانكس

خلال مسيرته الفنية، أخرج سام ميندز عددا من الأفلام شديدة التميز، لعدد من نجوم هوليود الذين تعاونوا معه في أعمال باتت أيقونية، وحصدت عددا كبيرا من الجوائز.

وسام ميندز الحاصل على جائزة أوسكار، ولد 1 أغسطس 1965، في لندن، ليتم اليوم عامه الـ55، وفي هذا التقرير نرصد أبرز النجوم الذين شاركوا معه في أفلامه.

كيفين سبيسي في فيلم American Beauty

شارك كيفين سيبيسي في فيلم American Beauty مع سام ميندز عام 1999.

وحقق الفيلم أرباحا كبيرة، تخطت 356 مليون دولار حسب موقع IMDB، بينما كانت تكلفة إنتاجه 15 مليون دولار.

وفيلم American Beauty ترشح لعدد كبير من الجوائز، بينها 8 أوسكار عام 2000، وحصد منها 5، بينها أفضل مخرج لسام ميندز، وأفضل ممثل دور رئيسي لكيفين سبيسي.

توم هانكس في فيلم Road to Perdition

شارك الممثل الحاصل على جائزتي أوسكار في الفيلم مع ميندز عام 2002، ومدة الفيلم ساعة و57 دقيقة، وتقييمه على موقع IMDB، 7.7 من 10.

وتخطت أرباح الفيلم 181 مليون دولار، وترشح لـ6 جوائز أوسكار وحصد منها واحدة، في فئة أفضل تصوير.

ويعتبر "هانكس" واحدا من أهم صناع السينما على مدار تاريخها، حصل على جائزتي أوسكار، وقدّم طوال مشواره الفني العديد من الأعمال المميزة.

جاك جيلينهال في فيلم Jarhead

عرض الفيلم في أمريكا، 4 نوفمبر 2005، وشارك فيه أيضا الممثل جيمي فوكس.

كانت تكلفة إنتاج الفيلم 72 مليون دولار، وأرباحه 97 مليون دولار.

وحصد سام ميندز جائزة مخرج العام المقدمة من جوائز هوليوود السينمائية.

ليوناردو دي كابريو في فيلم Revolutionary Road

تعاون الممثل صاحب الشعبية الواسعة مع ميندز في الفيلم عام 2008، وشارك بطولة الفيلم كيت وينسليت.

الفيلم مدته ساعة و59 دقيقة، وكانت أرباحه 75 مليون دولار، وترشح الفيلم لـ 3 جوائز أوسكار.

كما ترشح Revolutionary Road لـ جوائز جولدن جلوب في فئات، أفضل مخرج، أفضل ممثل وحصدتها كيت وينسليت في في أفضل ممثل دور رئيسي.

دانيال كريج

تعاون مع ميندز في عملين، الأول فيلم Skyfall، عام 2012، وأدى فيه شخصية جيمس بوند، وتخطت أرباح الفيلم حاجز 100 مليون دولار وحصد جائزتي أوسكار.

أما الفيلم الثاني Spectre وهو أيضا ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، وكانت أرباحه 880 مليون دولار.

آخر أفلام سام ميندز كان 1917، والذي رشح لـ10 جوائز أوسكار في الدورة رقم 92، وحصد منها 3.

وتكلفة إنتاج 1917 بلغت نحو 100 مليون دولار بحسب موقع IMDB، والفيلم بطولة Dean-Charles chapman ،George Mackay، وDaniel Mays.