تطوير مؤسسة الرعاية الذاتية لكبار السن بالمرج لإلحاق قوائم الانتظار

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من تطوير مؤسستي التثقيف الفكري والرعاية الذاتية بالمرج لـكبار السن، وذلك بحضور اللواء مهندس عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وأشارت وزارة التضامن، في بيان لها، إلى إنشاء المؤسستين عام 1963، ثم تم دمجهما عام 2016، وإسناد نشاطهما إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

3,5 مليون جنيه تكلفة التطوير لزيادة السعة وإلحاق قوائم الانتظار

وتشمل المرحلة الأولى من التطوير، التي بلغت تكلفتها 3.5 مليون جنيه، توسعات في عنابر الإقامة وإنشاء ورش لتدريب الأولاد ومركز صحي وعلاج طبيعي، لدعم الأنشطة العلاجية والتأهيل، وذلك في إطار زيادة السعة الاستيعابية للمؤسسة من 160 إلى 200 من الأبناء من كبار السن، وأيضا لاستيعاب الموجودين على قوائم الانتظار.

كما تفقدت نيفين القباج، في أثناء جولتها بالمؤسسة القطاع الخاص بالإنتاج الحيواني، ومعرض منتجات أبناء جميع المؤسسات الثمانية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع من مشغولات يدوية وفخار وجلود.

ومن المقرر استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من التطوير بتكلفة قدرها 80 مليون جنيه، أي 40 مليون جنيه لكل مرحلة.

شروط القبول بمؤسسة الرعاية الصحية

وأكدت "التضامن"، أن هناك شروطًا يجب توافرها للقبول بالمؤسسة، وهي:

- ألا يقل سن الملتحق عن 25 سنة من المعاقين ذهنياً من أصحاب الهمم.

- يكون للملتحق ولي أمر مسؤول عن تسليمه واستلامه من المؤسسة.

- أن يجتاز الكشف الطبي الظاهري للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسية قبل الالتحاق.

ويشمل برنامج العمل داخل المؤسسة عدة محاور، منها تقييم للحالة قبل الدخول ووضعها تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد عرض الحالة على فريق متكامل مكون من أخصائي وباطني ونفسي، وتتم متابعة الابن داخل الفصول الدراسية والتأهيلية للوقوف علي مستواه والتعرف على جوانب القوة والضعف ووضع البرنامج الملائم وتحديد درجة الإعاقة.

كما يشمل برنامج العمل تنمية مهارات التركيز والانتباه والتواصل البصري والحركي والسمعي، وتنمية القدرات الذهنية ومهارات التفاعل الاجتماعي، ووضع خطة لتعديل السلوك بتدعيم السلوكيات الإيجابية وتقويم الجوانب السلبية.

ويتبع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع 7 مؤسسات أخرى لرعاية الأبناء المعاقين ذهنياً بالجيزة وحدائق القبة، وواحدة للفتيات بحلوان، وواحدة في مصر القديمة، بالإضافة إلى مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس.