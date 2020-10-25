كفيل وخلو من الأمراض المعدية.. 5 شروط للقبول بدار المسنين

قد يضطر البعض لإيداع والديه في أحد دور المسنين لظروف السفر للخارج أو غيره ولكن لا يعرف أن هناك شروط يجب توافرها في المسن لاستقباله في الدار.

وتقدم "الوطن" الشروط والأوراق المطلوبة لإلحاق المسن بدار المسنين، وفقًا للموقع الرسمي لـوزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشؤون الاجتماعية، كالتالي:

شروط الالتحاق

- أن يتوافر لديه كفيل.

- قبول نظام العمل في المؤسسة.

- التأكد من خلوه من أي مرض مُعدٍ.

- أن يكون المسن بلغ عامه الـ60 للرجال والـ55 للسيدات.

- أن ينطبق عليه الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.

الأوراق المطلوبة:

- صحيفة الحالة الجنائية.

- 2 صورة شخصية حديثة.

- شهادة صحية بالخلو من الأمراض المعدية.

- صورة بطاقة الرقم القومي + الأصل للاطلاع.

- ​سحب الاستمارة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعي بـ19 شارع المراغي بالعجوزة مبنى الشؤون رقم 2، أو من مديرية التضامن الاجتماعي التابعة للمسن.

يذكر أنه يتم تخصيص الدار وإعطاء خطاب الإقامة وتسليم أدوات المعيشة في اليوم ذاته.